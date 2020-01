De una amiga a una Estrella

Querida estrella, normalmente mi carta este día va dirigida a los queridísimos Reyes Magos los cuales, es verdad, me dan todo lo que les pido año tras año. Hay regalos que tengo en cantidad todo el año, amor incondicional que mis maravillosos hijos y mi marido me dan todos los días de mi vida y salud que gracias a Dios no me falta y que “espero no tener que pedir el año que viene a voces”. A ese Dios mío, con el que hablo todos los días y me ayuda que sea más fácil la vida, y también a esa otra estrella “ mi papi” que desde el cielo me ayuda para que el camino de mis hijos que sea derechito y sin torcerse. Este año la carta va dirigida a ti, Estrella de la Ilusión, la que yo tengo perdido.

¿Cómo teniéndolo todo, no puedo tener ilusión? Pues sí, es una cuestión que muchos nos preguntamos. Te escribo a ti, que creo que por eso eres la elegida, que ese Dios que tengo siempre conmigo, te ha puesto en mi camino para hacerme reír cada día que me cuesta respirar y tirar para adelante. Te pido que en tan solo un segundo de tu recorrido cierres los ojos, y sin volar como una estrella fugaz me dediques unos polvitos de ilusión a ver si por lo menos los pillo al 50% y empiezo a ver la vida del color del arco iris. Gracias por ser mi amiga.