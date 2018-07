Los alumnos de FP ya adelantan a los que optan por el Bachillerato

Era algo que se veía venir y por fin las estadísticas lo confirman: la Formación Profesional (FP) lleva un camino ascendente en las preferencias docentes, de manera que por vez primera ha desbancado al Bachillerato como canal de formación. Los datos de la Consejería de Educación indican que en el curso que terminó el mes pasado, han estudiado FP en el conjunto de los grados medio y superior, 7.713 personas, mientras que el Bachillerato, que se le considera el umbral para el acceso a los estudios universitarios, tuvo 7.638 en el total de sus dos cursos.

Tan solo un curso antes, en el 16/17, los números marcaban 7.514 alumnos en FP y 7.868 en Bachillerato y si se mira con una cierta perspectiva histórica, nos encontramos con que en el curso 2010/11 había en la provincia 7.496 estudiantes de Bachillerato, que se comparaban con los 6.711 de los ciclos de FP, un considerable gap que con el paso del tiempo se ha ido estrechando hasta que este año los ciclos formativos han rebasado al Bachillerato. Solo queda por saber si se trata de un fenómeno aislado o marcará una tendencia en el futuro. La irrupción de la fuerte crisis económica supuso todo un revulsivo para la FP. Antes de que esta infligiera sus dañinos efectos en la sociedad, la Formación Profesional vivía unas horas bajas y era denostada como una opción educativa de segundo orden. Tal fue así que algunos módulos tuvieron que cerrarse por falta de atractivo para los alumnos.

La crisis económica supuso un fuerte revulsivo en las tendencias de la FPLa FP se rige por un distrito único a semejanza del sistema universitario

La Consejería de Educación oferta para el curso 2018/19 un total de 50 módulos de grado medio a nivel andaluz y 78 en el superior. La provincia onubense tiene la capacidad de impartir docencia en 27 de esos 50 de grado medio y en 43 de grado superior.

La cifra a la que se ha llegado en el curso 2017/18 podría haber sido aún superior si todos los aspirantes a obtener una plaza lo consiguieran. La Junta es consciente de ello, dado que no solo acuden a la FP los adolescentes que vienen de la ESO, sino personas con otros perfiles que buscan un reciclado en su formación para buscar mayores salidas laborales.

Aunque la Consejería es reticente a la hora de proporcionar datos acerca de las personas que se quedan sin plaza cada curso, las estimaciones apuntan a que unos 2.000 onubenses están en esa situación cada año. Desde Educación se prioriza que sean los estudiantes que vienen de la ESO los que tengan preferencia y que no se encuentren en la situación de no poder matricularse en ninguno de los módulos de su elección. Tampoco desde la Delegación Teritorial de Educación se quiso facilitar el dato de cuántos onubenses han presentado una solicitud para el próximo curso, con el argumento de que esa cifra solo se podrá dar en octubre, que es cuando habrá concluido el proceso de las adjudicaciones y sin olvidar que todo este procedimiento se efectúa a nivel andaluz y no estrictamente onubense.

Tanto a nivel andaluz como de Huelva, es mayor la oferta de módulos de grado superior que de grado medio, lo que no se corresponde con la cifra de alumnos en ambos niveles. En el curso pasado, realizaron módulos de grado medio 4.396 estudiantes mientras que de grado superior fueron 3.317. También es cierto que la oferta de módulos está muy determinada por las plazas que se ofrecen, ya que no hay una ecuanimidad a la hora de marcar un número de ellas. Se pueden encontrar módulos con 15 y algunos que llegan hasta a los 40.

La FP Dual alcanzará en el curso 2018/19 a 6 módulos de grado medio y 3 que ofertarán algunas plazas de esta modalidad. En el grado superior habrá 3 y 6 respectivamente. En la FP Dual, la formación se realiza en el centro educativo y en una empresa, es decir, el alumnado asiste a clase en el centro educativo y también recibe formación en la empresa que se le asigne. Es una forma motivadora de aprender, ya que el alumno podrá ampliar sus conocimientos en contacto con todo aquello que las empresas demandan en la actualidad y, además, en situaciones reales de trabajo. Se entiende que puede ser una puerta de cara al ingreso al mundo laboral.

Aparte de la FP Dual, la oferta incluye tres tipos de modalidad más: la presencial, la semipresencial y a distancia. Y además en cada uno de esos ámbitos hay posibilidades de optar por una oferta parcial.

Respecto a los módulos que más tirón tienen en la provincia, en el grado medio se encuentran en primer lugar los que están incluidos en la familia de Sanidad, seguidos muy de cerca por los de Administración y gestión. Les siguen los de Servicios socioculturales, Electricidad y electrónica y Transporte y mantenimiento. En el ámbito del grado superior, el primer lugar lo ocupan los módulos de Administración y gestión seguidos por los de Servicios socioculturales y Sanidad.

De cara al curso que dará comienzo en septiembre, ayer tuvo lugar la segunda adjudicación de plazas. La Formación Profesional andaluza tiene un comportamiento muy parecido a la Enseñanza Superior. Cuenta asimismo con un único distrito, con lo que se busca que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades independientemente del lugar de residencia. Al igual que sucede con quienes quieren realizar un grado universitario, los aspirantes tienen la posibilidad de mostrar varias propuestas u opciones por si no encuentran plaza en algunas de ellas y asimismo señalan los centros en los que quieren estudiar. De este modo, se busca que el futuro alumno pueda verse incluido en algún módulo y no se quede fuera del sistema si tan solo tuviera la opción de marcar una preferencia.