Huelva inaugura el alumbrado de Navidad con un espectáculo musical

El alumbrado navideño de la capital onubense se inauguró, a las seis y media de la tarde, con un espectáculo musical en la céntrica Plaza de la Constitución, donde se concentraron numerosos ciudadanos, la mayoría niños, para ver el encendido. Todos estaban expectantes, con la mirada puesta en la artística instalación colocada a las puertas del Ayuntamiento, que semeja la armadura de una catedral.

Primero se encendieron las luces de la Gran Vía, que fueron recibidas con aplausos por los allí presentes. A continuación las de la Plaza de la Constitución, incluidas las de la fachada del Ayuntamiento. ¡Qué bonito!, dijo una mujer que miraba atentamente las luces, y de manera improvisada un grupo de niños empezó a cantar el villancico Dulce Navidad.

De repente se apagó todo y comenzó el espectáculo musical, con Hallelujah, de Leonard Cohen, y las luces se fueron encendiendo y apagando al ritmo de la melodía, a ésta le siguió All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, y niños y jóvenes se pusieron a bailar, acompañados de algún que otro adulto, convirtiendo este acto del encendido del alumbrado navideño en toda una fiesta.

Las luces de Navidad se han colocado en noventa y cinco calles y avenidas de la ciudad, en las que permanecerán hasta el próximo 6 de enero de 2019. Por primera vez, se han instalado en la Plaza de la Merced, calles San Andrés y La Fuente, que se enlazan así con el centro de la ciudad, dando continuidad a esta iluminación festiva, conformada por miles de puntos de luz y 680 arcos. Más del 90% son microbombillas LED y la potencia eléctrica instalada es de 126.009 vatios.

Aparte, se han puesto tres árboles navideños en distintos puntos de la urbe: en la Plaza de las Monjas, en el centro de la ciudad; en la avenida de las Flores, en el barrio de El Torrejón, y en la Plaza del Perdón, en la barriada de La Orden.

El espectáculo musical de las luces de Navidad se volverá a repetir en la Plaza de la Constitución de lunes a jueves, a las 19:00 y a las 20:00, y los viernes, sábados, festivos y vísperas de festivo, a las 18:00, 19:00 y 20:00.

El alcalde, Gabriel Cruz, que estuvo acompañado por su equipo de gobierno, señaló que “es emocionante, hay muchísima gente, cada año más, y demuestra la expectación y cómo vive Huelva la Navidad, una Navidad que arrancamos con el Black Friday”.

Indicó que “es una época en la que nos sentimos más cercanos y queremos compartir muchas cosas, un pueblo como el choquero, que siempre es hospitalario, acogedor, afectivo y hemos querido engalanar la ciudad para la gente de Huelva y los que nos visiten, que vean que es un rincón privilegiado, en el que merece la pena vivir, estar y venir”.

Belén en el Ayuntamiento

Tras el encendido del alumbrado navideño se procedió a la inauguración del belén, ubicado en el patio del Ayuntamiento, ambientado en esta ocasión en el Barrio Obrero de Huelva, obra de Antonio Quiñones, que ha empleado tres meses en construir las piezas y diez días en montarlo.

Cuenta con unas setenta figuras y el misterio está en el interior de la Casa del Guarda. Aparte, hay varias escenas costumbristas como el panadero en el horno o un puesto montado en la entrada de la barriada con varios productos de la tierra y entre los gremios representados se encuentra el de la construcción, con albañiles arreglando el tejado de una casa. Quiñones ha realizado la réplica en miniatura de cinco casas típicas del barrio.