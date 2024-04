La alternativa a los injertos capilares en Turquía está en Andalucía

Aunque la alopecia afecta tanto a hombres como a mujeres, son ellos quienes se llevan la peor parte. En la mayoría de los casos, esta abundante pérdida de cabello se debe a factores genéticos (calvicie hereditaria). Así lo indican las estadísticas: más del 80% de los hombres que contratan tratamientos capilares lo hacen por motivos genéticos.

Según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), las mujeres prefieren recurrir a la mesoterapia capilar, mientras que los hombres optan por los injertos capilares. Los avances en tecnología y medicina han contribuido a que el número de personas interesadas en hacerse un injerto capilar en Huelva haya aumentado.

Para injertar un número todavía mayor de folículos, y lograr unos resultados perdurables en menos tiempo, la Clínica Leticap, injerto capilar en Málaga dispone de un sistema de microinjerto capilar 3D Dual que hace posible que este centro de medicina estética sea de los mejores de España muy valorado por su profesionalidad y efectividad de sus tratamientos.

A continuación, explicamos qué hace que el equipo de profesionales que trabaja bajo la dirección de la directora Leticia Merino reciba las buenas valoraciones que sus pacientes comparten en Internet sobre Clínica Leticap; clientes muy diversos que llegan hasta Málaga desde distintas provincias andaluzas: Huelva, Almería, Jaén, Granada, Córdoba, Cádiz, Marbella y Sevilla. Algunas personas viajan incluso desde Ceuta y Melilla.

Una alternativa española y andaluza a Turquía

Leticap realiza injertos capilares con una relación calidad-precio que hace posible que el ciudadano no tenga que abandonar suelo español en busca de un precio menor al que muchas otras clínicas ofrecen en la Península. Además, el equipo profesional de Leticap mantiene en todo momento las medidas de higiene y seguridad adecuadas, para que la salud física del paciente no se vea resentida en ningún instante del proceso.

Una plantilla muy femenina

Los profesionales que constituyen la plantilla de esta clínica de medicina estética en Málaga son mayoritariamente mujeres. Hay responsables de la atención al paciente, enfermeros, médicos capilares especialistas en tricología, técnicos capilares...

Expertos en tricología

Leticap cuenta con tres especialistas en tricología, que son los médicos capacitados para determinar el diagnóstico de todos aquellos aspectos que repercuten en el cuero cabelludo y en el cabello.

Diagnóstico online gratuito

La clínica ofrece a cualquier persona interesada, sea hombre o mujer, y especialmente a cualquier ciudadano de Málaga y Huelva, comprobar si es un candidato válido o no para el injerto capilar. Para ello, el potencial paciente no necesita desplazarse físicamente a la clínica, sino que telemáticamente puede completar el formulario dinámico e intuitivo que hallará en la web de Leticap.A partir de los datos que se le solicitan, podrá recibir en su email una respuesta por parte de la clínica. Una de las preguntas que se incluyen en el formulario consiste en seleccionar, de entre unos dibujos, la imagen que mejor representa la cantidad de cabello caído en su caso particular.

Leticap y el injerto FUE Zafiro en Huelva

Entre los tratamientos de Leticap, destaca en Huelva el injerto FUE Zafiro. Utilizar un bisturí fabricado con una piedra preciosa como el zafiro permite efectuar las incisiones de manera más precisa, con más control. Con una diferencia económica de algo más de 1.500 euros con respecto a otras clínicas, el equipo de la Doctora Leticia Merino reduce el sangrado durante el tratamiento y la formación posterior de costras gracias a esta técnica. De esta forma, la cicatrización se produce en menos tiempo y la recuperación resulta mucho más inminente para el paciente.

Resultados en los tres primeros meses

En los tres primeros meses, el paciente podrá notar los primeros resultados. De este modo, al cabo de 12 meses, podrá presumir nuevamente de una cabellera abundante. Leticap se ocupa de realizar las revisiones periódicas que forman parte del proceso de injerto capilar en Huelva. Así se puede observar cómo evoluciona el injerto en cada paciente. También se toman fotografías que permiten comprobar esa evolución.

El éxito del injerto capilar de Leticap en Andalucía

En pocas palabras, las valoraciones positivas que Leticap ha recibido por parte de sus pacientes se deben a:

Una buena calidad-precio .

. Tratamientos de mesoterapia capilar para mujeres e injertos capilares sin dolor para hombres .

. Seguimiento y acompañamiento continuado también en la fase de postoperatorio.

Más de 20 años de experiencia en el sector.

en el sector. Profesionales jóvenes y especializados.

Expertos en microinjertos FUE Dual.

Redistribución de folículos con FUE 3D Dual

El FUE permite realizar los injertos uno a uno, además de redistribuir los folículos. Para ello, se realizan pequeños injertos de cuero cabelludo, insertando así los folículos de forma individual, lo que proporciona más margen de obra a la hora de dispersar los cabellos. De este modo, una vez crezca, el resultado final del pelo será natural y casual, tal y como si la persona nunca hubiera experimentado calvicie. Esto no sólo permite corregir las entradas, sino también áreas más despobladas como la coronilla.