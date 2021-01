La alcaldesa de Berrocal pide ayuda para el control del cierre perimetral en su municipio

Minas de Riotinto y Berrocal, dos de los siete municipios que forman parte de la Cuenca Minera, permanecerán cerrados de forma perimetral durante los próximos 15 días, a partir de la medianoche del miércoles 20, al superar la barrera de la tasa PDIA 14 días de la covid-19, con 571,7 en el caso de la primera localidad y 1.602,6 en la segunda.

La alcaldesa de Berrocal, Paqui García, ha pedido refuerzos para controlar el cierre perimetral en su localidad al no contar con efectivos propios de Policía Local ni Protección Civil ni Guardia Civil. “Por nuestra parte, ya hemos procedido al cierre del servicio de Guadalinfo y Aula de Música. El Ayuntamiento solo atenderá en horario de 10:00 a 12:00. Y todos los establecimientos permanecerán cerrados, excepto los esenciales”.

La alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, aclara que la medida no será efectiva hasta que lo publique la Junta de Andalucía en el BOJA, como le ha comentado la delegada de Salud, Manuela Caro. “Cuando esto sea oficial, que lo será a partir de las 00:00 del próximo miércoles, no podremos salir de nuestro municipio a no ser por causa muy justificada de trabajo o enfermedad”.

Díaz ha lanzado a sus vecinos un mensaje de ánimo y fuerza a través de las redes sociales, a la vez que culpaba de la situación a la “irresponsabilidad de muchos, aunque muchos han guardado las medidas, ahora son víctimas de otros”.

En Nerva, localidad con más habitantes en la comarca, el alcalde, José Antonio Ayala, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad para evitar un cierre perimetral similar al de la vecina Riotinto y Berrocal. La localidad registra 13 casos positivos en los últimos siete días, aunque desde el Consistorio aseguran que esa cifra podría ser superior, según comentan familiares de las personas afectadas.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cartaya ha informado que el municipio, con 55 nuevos casos de la covid-19 este fin de semana, tiene una tasa de incidencia de 640,8, que le obliga al cierre perimetral.

La alcaldesa, Pepa González Bayo, en consecuencia, ha hecho un nuevo llamamiento a la “responsabilidad personal” de todos los ciudadanos. “Me consta –ha destacado– que muchos cartayeros están siguiendo escrupulosamente las normas, pero tenemos que pedir un sobreesfuerzo a todos. Sólo de nosotros depende que no superemos la tasa de 1.000 contagios por cien mil habitantes, lo que implicaría restricciones más duras, entre las que se encuentran el cierre de la hostelería y el comercio no esencial, lo que tendría consecuencias muy negativas”.