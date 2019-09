La agricultura coloca a Huelva en cifras de empleo previas a la crisis

Todavía en las conversaciones a pie de calle se escucha la palabra crisis. La recesión económica fue un antes y un después para cualquier persona y familia. Y las comparaciones con la vida diaria que había allá por 2008 con la que se sucede ahora son constantes. El poder adquisitivo, los precios, las facturas... absolutamente todo se calibra en una balanza donde la cartera es el punto de equilibrio en los gastos y en los ahorros. Uno de los puntos de vista desde los que se puede comprobar cómo ha pasado todo este tiempo es a través de la empleabilidad. El empleo es una pieza fundamental en el desarrollo económico y Huelva es de las pocas provincias del país que tiene más personas ocupadas ahora que antes de la crisis gracias al sector de la agricultura.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa que se reflejan en el Instituto Nacional de Estadística, la provincia onubense ha pasado de tener 207.700 personas ocupadas en el segundo trimestre de 2008 a 208.100 en el mismo período de tiempo en el año 2019. Este crecimiento tan solo ocurre en Andalucía en Almería y Málaga. En el caso onubense, el número de ocupados ha aumentado en 400 y se refleja en un crecimiento del 0,2%. A nivel nacional, Huelva es una de las ocho provincias españolas que han aumentado el número de ocupados en todo este tiempo.

Al analizar los datos por sectores económicos se demuestra que la agricultura no es que solo haya aumentado el número de trabajadores sino que ha sustentado con creces la caída de la que todavía no se ha recuperado la industria, la construcción y el sector servicios. Así, el marco agrícola ha avanzado desde los 32.100 trabajadores hasta los 51.000 en estos últimos once años. El dato supone un crecimiento del 58,8%, una cifra que refleja la importancia de las labores agrícolas en el territorio onubense con el sector de los frutos rojos como punta de lanza comercial.

Desde Asaja Huelva señalan a Huelva Información que siempre han defendido que el sector agrario de la provincia onubense “era un garante para la generación de riqueza y de empleo y esto se ha demostrado sobradamente en estos duros años de crisis. Se lo debemos a los agricultores, que han tenido la suficiente altura de miras y afán de sacrificio como para arriesgar su patrimonio y mucho esfuerzo personal a la hora de adentrarse en nuevas opciones”. Varios factores han supuesto que el campo “esté activo por más meses” y por lo tanto “haya más trabajo y más estable aún con la lógica temporalidad que caracteriza al sector agrícola”. Asimismo, apuntan que “estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y de que esto haya servido para paliar las duras consecuencias de la crisis económica, y sería deseable que algunos de nuestros representantes políticos y sindicales lo vieran igual y que apoyaran el esfuerzo que se está haciendo, más allá de la foto en las citas promocionales, en lugar de lanzar a veces declaraciones irresponsables que pueden desestabilizar al sector”.

La crisis en la falta de empleo todavía persiste en el resto de sectores económicos si se analizan los números de trabajadores. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2008 la industria contaba con 20.000 profesionales, sin embargo ahora se contabilizan 16.300, un 18,5% menos, por lo que todavía continúa su recuperación particular. El peor trago en este sector se registró en 2011 cuando las cifras bajaron hasta los 12.800 ocupados. Se llegó incluso a los 19.900 en 2017 pero volvió a consumarse una línea descendente que todavía persiste. La construcción es el sector que más ha acusado la recesión económica. Tan solo hay que comprobar que las cifras de ocupados han descendido un 52,8% pasando de 26.300 personas ocupadas a 12.400. Y la cifra incluso llegó a bajar hasta los 6.000 trabajadores en la provincia de Huelva en el año 2013. Con el paso de los ejercicios los números comenzaron a mejorar hasta los 12.400 actuales, que es la mejor cifra desde el año 2011.

Por su parte, el sector servicios es el que más cerca está de recuperar la cifra de ocupados que tenía antes de la crisis. De los 129.300 trabajadores con los que contaba hace ya once años, ahora se sitúa en 128.400, que es su mejor registro desde entonces. Su descenso más brusco se contabilizó en 2013 cuando el listón estuvo en 104.400 personas.

En una división porcentual se ve desde otro prisma la evolución de los sectores económicos en la provincia de Huelva según el número de ocupados. La ganancia en el terreno de la agricultura se ve reflejada en que en el segundo trimestre de 2008 este sector representaba el 15,5% del total de trabajadores mientras que ahora esta cifra ha crecido hasta el 24,5%.Esto quiere decir que en 2019, una de cada cuatro personas ocupadas en el territorio onubense es gracias a la agricultura. El sector servicios, el más amplio, ha bajado apenas unas décimas en los últimos once años pasando de un 62,3% a un 61,7%. En cambio, los porcentajes más bajos se dan en la industria y en la construcción, que son los sectores que menos trabajadores tienen en el territorio onubense. La construcción ha descendido la mitad la representación de sus ocupados pasando de un 12,7% a un 6%, mientras que el 7,8% del total de ocupados de Huelva pertenece al campo industrial.