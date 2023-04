El agradecimiento: lo importante de ser agradecidos

Las personas que son agradecidas suelen ser más felices que las que no lo son. Suelen ser personas que cada día al levantarse ven una oportunidad hacia la felicidad y no una larga y pesada jornada. La gratitud es una actitud y como tal se entrena y se consigue.

Vivimos con prisas "¡venga vamos, que vamos tarde!" frase de lo más repetida en esta época que vivimos. Con las prisas y la falta de tiempo no nos paramos a valorar o reconocer todo lo bueno que nos pasa. El dar las gracias, el arte de valorar son uno de valores que más deberíamos de trasmitir a nuestros hijos, familiares y amigos. El agradecimiento reduce el estrés, ya que ante cualquier cosita que nos pasa vamos a estar poniendo el foco en lo bueno de las cosas y no en lo negativo.

Sentir el milagro de vivir cada día, saboreando cada momento

Para mí la felicidad es un estado del alma en momentos concretos y ante pequeñas, medianas y grandes cosas y sucesos de nuestra vida. Pero no tiene que pasar realmente algo grande para que tengas que agradecer. Un techo, salud, comida y algún apoyo emocional (ya sea familia, amigos o compañeros) es un motivo más que suficiente.

El agradecimiento se puede trasmitir de muchas formas. Expresado verbalmente pero también con abrazos, besos y pequeños gestos. ¿Qué cosas podemos hacer para aumentar nuestra actitud de agradecimiento, incluso en situaciones difíciles? Haz una lista, en tu bloc de notas del móvil para así llevarla siempre encima:

Escribe 5 cosas por las que estar agradecido todos los días, más generales y repásala mientras desayunas.

Una vez al día al irte a la cama piensa en dos cosas que te hayan pasado buenas (no tienen por qué ser grandes cosas) y agradécelas. Revisa tu lista, mientras desayunas.

Si se trata de una situación difícil por la que estás pasando como una enfermedad, mira a tu alrededor y agradece a todas las personas que te cuidan por poder acceder a una sanidad. Esto ayuda a que sea más soportable. Si tu pareja te ha dejado, agradece todo el tiempo que has compartido con él/ella y piensa que hay personas que jamás se enamorarán y vivirán lo que es el amor.

Que haya personas viviendo en el agradecimiento no significa que tengan una vida más fácil que tú o que no tengan problemas. Pero es cierto que tu forma de pensar sí hace que dicha situación se lleve de una forma más fácil o difícil y no sea por el problema en si. Para mejorar nuestra capacidad de agradecimiento son muy importantes las palabras que utilicemos a la hora de describir nuestras situaciones y problemas. Por ejemplo: "Vaya trabajo aburrido que tengo". Esto habría que cambiarlo por: "No me llena mucho mi trabajo, pero me permite realizar otras actividades y hobbies que me llenan por las tardes.

La queja es la antítesis del agradecimiento. Las personas a las que les cuesta ser agradecidas suelen caracterizarse por ser soberbias, con dosis altas de egoísmo. Emocionalmente débiles e inseguras, que se cierran para no mostrar sus emociones. Al no reconocer a los demás las cosas buenas que hacen por ellas tampoco se reconocen a ellas mismas sus cualidades o triunfos.

Muchas veces cuesta agradecer, porque si agradezco estoy en deuda con esa persona que ha hecho algo por mí. Cuando es dar lo que nos hace llenarnos de satisfacción, desde el amor claro está no desde el sacrificio. A todos nos gusta que nos agradezcan, pero si vamos a hacer algo para que luego esa otra persona nos lo agradezca nos va a pasar factura. No sería desde el amor, sería desde la expectativa de que el otro me dé y eso genera mucho resentimiento. Pero el agradecimiento como actitud vital sobre todo está en dar las gracias por estar vivo, por existir, por ser.

Intenta agradecer las pequeñas cosas que hacen las personas por ti. Eso aumentará tu estado de ánimo y harás que el otro sea más feliz. Alegrarás el día a esa persona ya que con tu gratitud le harás sentir importante y válido.

Cuando salgas todas las mañanas de casa ,mira al cielo y da las gracias por este nuevo día. "Si un hombre no está agradecido por lo que tiene, es probable que no sea agradecido por lo que tendrá." Frank A. Clark.