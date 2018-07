Menos del 6% de los afiliados del PP votarán en las primarias del jueves

Con el aparato popular onubense alineado junto a Soraya Sáenz de Santamaría, a priori no cabría esperar grandes sorpresas en unas primarias en las que no votará ni el 6% de los menos de 13.000 afiliados con los que cuenta el PP de Huelva. Sin embargo, a pesar de que muchos cargos orgánicos del partido no han dudado en expresar públicamente su afinidad con la exvicepresidenta del Gobierno, tanto Cospedal como Casado cuentan también con partidarios en la provincia.

Es el caso, por ejemplo, del concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Moro, quien en redes sociales ha mostrado su apoyo a la exsecretaria general de la formación, al igual que el militante Jaime Pérez (situado en el entorno de la candidata a la Alcaldía de la capital, Pilar Marín); mientras que en la militancia de Gibraleón Casado cuenta con adeptos entre los que destaca el propio portavoz popular, Manuel Gómez.

El coordinador comarcal del Condado, concejal del Ayuntamiento de Paterna del Campo desde 1999 y diputado provincial Ramón Domínguez también está en sintonía con la candidatura de Casado, al igual que militantes de Almonte y la Sierra. Incluso en Twitter hay un grupo de apoyo que se denomina Huelva con Pablo Casado.

No obstante, muchos populares prefieren guardar silencio, al menos de momento, y optan por una postura discreta ante las primarias, a la espera de que Cospedal (o Zoido) y Casado visiten Huelva en los próximos días.

Desde arriba se persigue que las aguas estén tranquilas -de momento lo están- durante todo el proceso y, a modo oficial, se insiste mucho en que se ofrece libertad a la militancia para que elija a su favorito.

Sin embargo, el apoyo público mostrado a Sáenz de Santamaría por el presidente de los populares, Manuel Andrés González, no ha sentado bien a un sector de la militancia, molesto con que fuera el primero de Andalucía en posicionarse, según reprochan.

El dirigente lo hizo "a título personal", en sus palabras, el pasado 20 de junio, después de que Fátima Báñez mostrara su respaldo a la exvicepresidenta. Alineado con Juanma Moreno (su elección como presidente andaluz del PP fue un empeño de Soraya) y ante el apoyo que la ex ministra de Empleo brinda a Sáenz de Santamaría, es evidente que el aparato onubense tiene clara su postura.

Al igual que González, el secretario general en Huelva, David Toscano; el diputado nacional y alcalde de Palos, Carmelo Romero; el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández; la presidenta del PP de Punta Umbría, María Sacramento; o la viceportavoz del grupo municipal en el Consistorio capitalino, Berta Centeno, han mostrado en redes sociales su respaldo a Sáenz de Santamaría.

La portavoz, Pilar Miranda, también se posiciona junto a ella, aunque insiste en que lo hace a título personal; mientras que el ex alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, no ha escatimado elogios hacia quien considera que es la candidata idónea por "sus cualidades políticas y personales".

Desde la sede de Alonso Sánchez, en todo caso, no aportan las cifras de electores por municipios (alegan que son datos internos). En ellos estará la clave del resultado final. Lo que sí está constatado es que, aunque los datos provisionales de hace unos días apuntaban a un total de 741 inscritos, en la tarde del viernes, cuando se cerró el censo, la cifra oficial se quedó finalmente en 707. No suman ni el 6% de los afiliados.

El dato evidencia que la participación en la provincia es la menor de toda Andalucía, donde un total de 11.658 afiliados se han inscrito para participar en las primarias.

En sus manos estará votar el próximo jueves a los precandidatos que llegarán a Madrid y a los compromisarios que irán al congreso nacional del que saldrá el sucesor de Rajoy en la Presidencia de la formación nacional.

Según los datos aportados desde el PP, el número de compromisarios a votar son 40 - 28 por elección directa y 12 por comarcas-, si bien hay cuatro más que son miembros natos: el presidente del PP, la senadora Loles López y los diputados Fátima Báñez y Carmelo Romero.

Los 28 por elección directa se distribuyen del siguiente modo: siete en Huelva, tres en Punta Umbría, dos en Gibraleón, Lepe Moguer; y uno en Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Bollullos del Condado, Cartaya, Cortegana, Isla Cristina, la Palma del Condado, Palos de la Frontera, Rociana, San Juan del Puerto y Valverde del Camino.

En cuanto a los doce compromisarios por comarcas, desde el PP explican que Madrid, una vez que contempla el número de afiliados y los resultados de las últimas elecciones, ante la circunstancia de que hay pueblos que no llegan a obtener un compromisario, se agrupan los municipios para que no se queden fuera del proceso.

Así, la Sierra cuenta con cuatro compromisarios, la Costa con uno, Huelva (Beas, San Bartolomé de la Torre y Trigueros) con otro, Moguer tiene uno, el Condado cuenta con dos y el Andévalo tiene tres.

Serán los compromisarios que salgan de la votación los que voten al candidato en Madrid. Pero antes, en cuanto a la elección de los precandidatos, hay que tener en cuenta que pueden ser elegidos uno o dos. Así, si alguno de ellos obtiene más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, logra una diferencia igual o superior de 15 puntos al resto y es el más votado en la mitad de las circunscripciones, será proclamado candidato único.

Si no, serán proclamados candidatos a la Presidencia del partido los dos precandidatos que obtengan el mayor número de los votos válidos emitidos por los afiliados.

¿Cuál será el resultado de las votaciones en la provincia? Desde la dirección del partido insisten en que no hay una corriente, sino libertad de voto y la necesidad de que se acuda a las urnas para mostrar su preferencia "en conciencia".

Una conciencia que, en el caso de Huelva -al igual que en otras provincias controladas por Moreno, como Málaga, Sevilla y Cádiz, parece posicionarse a favor de Sáenz de Santamaría, frente a las ejecutivas de Jaén, Granada, Córdoba y Almería, a favor de Cospedal, a quien apoya Zoido y los leales al exministro en Sevilla.