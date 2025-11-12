Huelva vivirá otra jornada de fuertes lluvias con aviso naranja este jueves en litoral, Condado y Andévalo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso de amarillo a naranja para este jueves en Huelva en las zonas de Andévalo, litoral y Condado.

El aviso arranca a las 12:00 y está activado hasta las 23:00. El resto de la provincia, es decir, la costa y Aracena se mantienen, de momento, en aviso amarillo.

Desde la Aemet alertan que se pueden recoger más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso naranja significa que el peligro es importante. Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía han recordado que las lluvias intensas pueden provocar balsas de agua, cortes de vías y riesgo de inundaciones, por lo que recomienda a la ciudadanía evitar los viajes innecesarios y mantenerse informada en todo momento sobre la evolución meteorológica.

Ante la previsión de fuertes lluvias, el 112 aconseja evitar los desplazamientos por carretera siempre que sea posible.

Si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado de las vías, atender las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes, y mantenerse al tanto de la previsión meteorológica a través de medios y redes sociales. Reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y nunca atravesar zonas inundadas o con balsas de agua. Igualmente, si el vehículo se ve sorprendido por una crecida de agua, recomiendan abandonar inmediatamente cuando el nivel supere el eje de las ruedas.

El 112 también recuerda que no se debe acampar ni estacionar cerca de cauces de ríos, aunque estén secos, y que en el campo se deben evitar árboles, piedras solitarias u objetos metálicos durante las tormentas. En las zonas costeras con temporal, se desaconseja transitar por paseos marítimos, rompeolas o miradores.

Este aviso llega dos semanas después de una importante borrasca que azotó Huelva, y una semana después de que la Aemet activara también aviso naranja, ese temporal pasó de largo por la provincia: Hace 16 días, una impresionante tromba de agua asoló la provincia de Huelva dejando un fallecido, además de lluvias torrenciales y viento fuerte que provocaron numerosos daños.

En localidades costeras y del Andévalo y Condado se concentraron los problemas: se registraron anegaciones en viviendas, locales, garajes y calles enteras; árboles y ramas caídos; techos levantados por lo que parece un pequeño tornado en Gibraleón; y cortes de servicios. El servicio de emergencias 112 atendió más de 150 incidencias en pocas horas, muchas de ellas en Huelva, donde se activó el aviso rojo por riesgo extremo de inundaciones. Además, se recogieron acumulaciones muy importantes de lluvia, como unos 170 litros por metro cuadrado en Mazagón y 150 litros en Almonte. El transporte también se vio afectado: se suspendieron líneas de trenes de cercanías, media y larga distancia que conectan Huelva con Sevilla y otras provincias.

Sin embargo, la semana pasada la situación cambió notablemente: aunque se esperaba otra jornada con precipitaciones y se activaron avisos meteorológicos, al final no se registraron grandes acumulados de agua ni incidencias destacadas. En concreto, los avisos por lluvia fueron desactivados para la provincia de Huelva.