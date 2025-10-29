Aemet activa el aviso rojo en el litoral, Andévalo y buena parte del Condado de Huelva hasta las 14:00

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado a las 09:00 de la mañana de este miércoles que se activa el aviso rojo en todo el litoral, en el Andévalo y en buena parte del Condado de Huelva hasta al menos las 14:00.

Por tanto, esto significa que el nivel de riesgo de lluvias es extremo y que se espera una precipitación acumulada en una hora: 60 mm, es decir, litros por metro cuadrado. Lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte. Se prevé que en las próximas horas se extiendad hacia el noreste.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía.

Lo ha hecho, según ha informado el propio Sanz y el servicio Emergencias 112 de Andalucía a través de sus perfiles en X, después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado el aviso de nivel rojo en el litoral de la provincia de Huelva, donde "se esperan lluvias torrenciales".

El consejero ha llamado a los ciudadanos a "evitar desplazamientos y seguir los consejos del 112".

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 1-1-2 recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas,...) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no debemos protegernos del viento junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se están junto de edificios en construcción o en mal estado.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.