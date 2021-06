La actividad del sector servicios da el empujón al empleo en Huelva durante el mes de mayo

Las primeras calores del año, la movilidad interprovincial y, sobre todo, la relajación de las medidas restrictivas en los establecimientos están detrás de la creciente actividad en la hostelería, que ha tenido reflejo, además, en el mercado laboral. Los datos están ahí y apuntan directamente al sector servicios como gran colchón salvador que ha tenido la provincia de Huelva en mayo. El mismo mes en el que la actividad agraria no tiene ya tanta fuerza como en el primer tramo del año.

No es que el sector terciario haya tenido aquí una incidencia especial, porque en el resto de provincias, también fuera de Andalucía, el repunte del empleo ha ido asociado al mismo. Pero sí se ha conseguido lo que no ha alcanzado Almería, única provincia andaluza donde sube el empleo ese mes. En Huelva no se alcanza, en cualquier caso, el impacto dado en otros, pero sí el suficiente para progresar.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social fijan ahora el desempleo en la provincia de Huelva en 51.605 personas, el número más bajo desde febrero de 2020, justo antes de que se desencadenara la crisis por la pandemia. Entonces eran 45.914.

Reacciones La Junta celebra la caída por quinto mes seguido. Mayo ha sido el quinto mes consecutivo en el que se da un descenso del paro en Huelva. Entre las causas apunta la reactivación del sector industrial y la incorporación de trabajadores de la hostelería.

UGT pide más inversión púbnlica al Gobierno. UGT Huelva ha valorado los datos del paro pero exige al Gobierno la “necesidad de aumentar la inversión pública para reforzar los servicios públicos y para que se produzca un cambio de modelo productivo”.

CCOO pide un “plan de choque urgente”. Desde CCOO se ha abogado por “un plan de choque urgente” entre todos los agentes implicados al objeto combatir la alta tasa de desempleo entre mujeres, jóvenes y mayores de 45 años , “los grandes castigados”.

CSIF lamenta que el descenso no sea mayor. CSIF ha valorado el nuevo descenso del paro en mayo pero ha reparado en que la bajada es “bastante menor que los meses anteriores en los que Huelva lideraba ese descenso en la comunidad andaluza e incluso a nivel nacional”.

El PSOE cree que Huelva está en recuperación. El PSOE cree que los datos reflejan que la provincia de Huelva está “en la senda de la recuperación” debido a que “las medidas impulsadas por el Gobierno central están dando resultados”.

El último dato de mayo supone un recorte de 956 respecto al mes anterior. Y, más que eso, 1.164 por debajo de los inscritos en las oficinas de desempleo en mayo de 2020, en plena prolongación del confinamiento. No son variaciones significativas, hasta el 2,2% de reducción en la interanual, pero lo suficiente para que más de 1.100 personas hayan dejado de ser demandantes de empleo.

Lo más positivo, en cualquier caso, viene del Ministerio de Seguridad Social con los datos de afiliación, que son especialmente buenos en Huelva, con un avance del 7,3% en mayo, respecto al año pasado. No hay ninguna otra provincia en España en la que se haya registrado un aumento tan alto.

Esa variación anual, con 17.512 nuevos afiliados más respecto al mismo mes de 2020, se desprende de los 256.896 de mayo, que incluso en números absolutos supera a Jaén (229.484) y no queda lejos de Almería y Córdoba.

Hasta 1.427 parados menos hay adscritos al sector terciario en la provincia onubense. Más que suficientes para hacer frente a los 1.107 nuevos parados del agrario, tras acabar el grueso de la temporada de recolección.

Realmente sólo es el campo el que aporta nuevas inscripciones en su conjunto a las oficinas de empleo, porque también se reduce en 196 personas en la industria, y en 151 en la construcción, como también hay 289 parados menos en el grupo de personas sin empleo anterior. El comportamiento de los sectores queda claro en la provincia onubense durante este mes de mayo.

Pese al recorte experimentado, la brecha entre sexos sigue estando muy acentuada en Huelva, ya que el paro femenino se refleja en 7.500 mujeres más inscritas, que mantienen el total rozando las 30.000 (29.570).

Temporalidad en los contratos

La contratación, por otro lado, sigue siendo mayoritariamente temporal, aunque el número de contratos indefinidos llega ahora al 3,47%. Son 7.974 actualmente de los 229.691 que permanecen activos en la provincia.

En el mes de mayo hubo 38.182 contratos nuevos, un 20,84% menos que en abril, debido, principalmente, a la campaña agrícola que finaliza, pero un 30,28% más que en 2020, con 8.874 más.

En cuanto a las prestaciones, los beneficiarios en Huelva son 36.945, con una cuantía media percibida de 852,1 euros al mes, en el caso de las prestaciones contributivas, de las que hay registradas 11.238. Otras 16.539 onubenses reciben el subsidio.