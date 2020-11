Un acertante del centro de Huelva se lleva un millón del Extra del 11/11 de la ONCE

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha sonreído a Huelva con un premio de un millón de euros que ha conseguido un acertante en el centro de la capital onubense. En total, este sorteo ha repartido 3.919.000 euros entre cinco provincias andaluzas, Huelva, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla.

Juan Prieto, vendedor de la ONCE desde el año pasado, conocido cariñosamente como El canario entre sus clientes, por lo bien que reproduce su sonido, vendió en concreto 22 cupones premiados, uno agraciado con el millón de euros y los otros 21 con 1.000 euros, repartiendo así un total de 1.021.000 euros entre 22 vecinos del centro de Huelva, plaza de las Monjas y alrededores, donde vende de forma ambulante. “Vendo por todas partes y estoy llorando de ilusión porque este premio alivia mucho la preocupación que tenemos todos –afirma encantado-. Es un consuelo para que superemos esta situación”, dice en alusión a la pandemia. Prieto advierte de que lleva el mismo número premiado ayer para el próximo sorteo de Navidad de la ONCE, “lo voy a dar seguro”, vaticina.

Este Extra del 11/11 de la ONCE ha llevado otros dos premios de un millón de euros a la localidad gaditana de Algodonares y a la sevillana de Osuna. Además, ha repartido otros 560.000 euros con 28 cupones premiados de 20.000 euros cada uno que se han repartido entre Málaga (300.000 euros), Sevilla (200.000), Jaén, Marbella y Torremolinos. La suerte no acaba ahí porque también el sorteo de diario de este miércoles ha llevado otros 350.000 euros a Málaga por lo que, en total, los sorteos de la ONCE de este 11 de noviembre han repartido cerca de cuatro millones de euros entre las cinco provincias andaluzas.

Mayor suerte aún tuvo la localidad madrileña de Collado Villalba, donde se ha vendido el cupón y la serie agraciada con los once millones de euros. El resto de premios ha estado muy repartido por las comunidades autónomas de Canarias, Castilla La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 11 millones de euros y 11 premios de un millón cada uno; además de 119 premios de 20.000 euros. Está resultando una semana de gran fortuna de la ONCE con Andalucía, después de que el sorteo del lunes repartiera un millón y medio de euros entre Alhaurín de la Torre (Málaga) y Almería y el del martes dejara otros 560.000 euros en el barrio del Tiro de Línea de Sevilla.