Las familias monoparentales buscan en la justicia el permiso de paternidad acumulado

Desde abril de 2019 el permiso por nacimiento y cuidado del menor alcanza la 16 semanas para los progenitores, las seis primeras obligatorias e ininterrumpidas y las diez restantes se pueden disfrutar en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida dentro del primer año de vida del menor. ¿Qué ocurre en el caso de una familia monoparental? ¿Es posible para un único progenitor acumular la prestación que correspondería al otro?

Para una funcionaria de Huelva la respuesta ha sido que no. En primer lugar solicitó en abril de 2021 por vía administrativa a la Delegación de Educación poder disfrutar del permiso por nacimiento para progenitor distinto a la madre biológica al no existir otro padre o madre y conformar una familia monoparental. Se le denegó a través de una resolución y el proceso continuó con un recurso contencioso-administrativo que fue desestimado en marzo de este año por un juzgado onubense.

Esta madre esgrime que la razón primera de todo este proceso es el beneficio para su hijo. Dicho de otro modo, que contar con una sola progenitora en vez de con dos no le supusiera ningún menoscabo ni ninguna circunstancia discriminatoria respecto a otros niños. En sus razonamientos ante el tribunal, para lo que tuvo el respaldo jurídico de Ustea, sindicato del que es afiliada, esgrimía también la concesión del permiso a otras familias monoparentales resuelta favorablemente, indica la central, por el Consejo General del Poder Judicial o por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La sentencia indica que la parte demandada, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, resolvió con arreglo a derecho al señalar que el permiso es un elemento intransferible de cada progenitor. Por tanto, al existir en este caso sólo la madre biológica, no cabe la concesión de más permiso que el que corresponde a ésta.

En la sentencia se alude también a que el Estatuto Básico del Empleado Público no prevé la posibilidad que reclama la demandante. También, indica que la norma que regula el permiso -Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación- no establece la posibilidad de la acumulación de los permisos en un solo progenitor en caso de no existir el otro. En definitiva, que no establece los supuestos de familias monoparentales, a pesar de que su existencia es conocida y no se trata de una realidad sobrevenida.

La otra cara de la moneda y que tiene también Huelva como escenario es la que ha dado a conocer el Sindicato de Enfermería, Satse, en relación a un auto judicial por el que se concedía a una enfermera del SAS el derecho a disfrutar de la suma de los permisos de maternidad y paternidad. El sindicato, cuyos servicios jurídicos asisten a la madre, apuntaba que se ampliaba su permiso por nacimiento en las 16 semanas adicionales que habrían correspondido al otro progenitor.

Un pronunciamiento, que atribuye al Juzgado de lo Social número 3 de Huelva, que califica de "pionero" en el ámbito sanitario andaluz. Se trata de una concesión cautelar de las referidas 16 semanas adicionales a computar desde el momento en el que se dictó la resolución judicial a tal efecto.

Satse recordaba que el permiso debe disfrutarse a lo largo de los primeros doce meses de vida del hijo o hija, por lo que sin este reconocimiento cautelar, la medida podría quedar vacía de contenido. La demandante dio a luz en julio de 2021 y el sindicato apunta que la fecha para el acto del juicio oral está señalada para un año después, es decir, el mes próximo de este año. De no existir la medida cautelar, en caso de que el procedimiento le sea favorable, al haber transcurrido un año desde el nacimiento del menor, ya la madre no tendría posibilidad de disfrutar de ese permiso para el cuidado de su hijo.

El Sindicato de Enfermería señala que "los derechos del menor no deben ser mermados por el hecho de formar parte de un tipo de familia o de otro" y respecto a la persona progenitora, considera que le "corresponde el descanso y la protección completos por asumir la responsabilidad completa".

Los servicios jurídicos del sindicato Ustea también asistieron a una docente en Cádiz que logró que se acumulara a su permiso de maternidad el que correspondería al segundo progenitor. Según señala el sindicato, la Delegación territorial de Educación le denegó la solicitud que presentó y posteriormente un juzgado emitió una sentencia favorable a la madre. El sindicato señala que "la Junta no debería poner más trabas" y añade que "no podemos seguir discriminando laboralmente a estas familias y quitando derechos a estos bebés".