Yo ya he estado en tu mar de febrero

Primer día de semifinales, el ambiente está flojito, siempre ocurre lo mismo cada año, igual los días preliminares se llena el teatro y los días de semifinales la gente no aparece por allí, estando como están las mejores. Hoy a priori el día se presenta bonito, interesante.

Y por fin veo a gente que la echaba de menos, que no habían pasado por el teatro y al llegar semifinales estos que, son jartibles del Carnaval, llegan, se sientan y hablan y saben de lo que hablan. Hoy estaré solito, mi compañero de penurias, de cante, de risas y de cachondeo, el de la butaca de al lado, se incorpora a su emisora y desde su palco me saluda.

La noche comienza con una comparsa de Sevilla, Padre Nuestro. Estos ayudantes de Dios siguen dando fuerte, vienen a por todas y además la gente así se lo reconoce, gran pase de esta comparsa, que ya demostró el primer día que no vienen de invitados, vienen a por todo.

Después nos encontramos con la sorpresa de que una agrupación de Cádiz se ha retirado del concurso por Covid, una lástima, yo creo que han sido otros los motivos pero me lo reservo, en su lugar actúan los hermanos Giraldo, son cosas de agradecer, que gente metida en el mundillo del Carnaval ayude a la Federación pero tampoco lo veo tan necesario, si una agrupación se cae, se cae y punto.

Aquí ha habido noches donde nos hemos encontrado hasta cuatro grupos cantando solamente y nadie se ha rajado las vestiduras. Es muy loable la razón que expone la Fopac pero si hubiéramos salido tres cuartos de hora antes, a la gente no hubiera pasado nada.

Después llegó una murga de Sevilla, Aquí no pasa ni Dios, claro ellos no sabían que los ayudantes ya la habían dejado pasar. Pase aseadito pero nada más, creo que hasta aquí han llegado, a lo mejor me equivoco.

Después del descanso vendría lo mejor: dos grupos de Huelva y uno de Isla Cristina. Los yoyas, allá que clavaron su actuación, impecables, máximo cachondeo, cante, afinación y unas letras con crítica pero con mucho guasa e ironía. Lo tienen todo, la interpretación de la agrupación es genial. Como vienen a competir y vienen a por el primer premio introdujeron cambios en su repertorio, actualizaron su presentación e hicieron una parodia entre pasodobles y cuplés, genial.

La murga de las monjas siguió mostrando que su Carnaval va por otro lado, que es el de hacer reír y lo de cantar ya lo haremos otro día.

Para acabar la noche, la comparsa de Jesuli, dirigida por Alex Almansa, vaya comparsón. Fuerza afinación, gusto, melodía y Jesuli se sacó 2 letras que le pueden dar el pase a la gran final. Comparsa redonda en la que el autor y el director han sabido sacarle todo el provecho al magnífico juego de voces que llevan, sólo un consejo, véanla porque si no pasa nada raro seguro que estarán en la final.

Mañana hablaré del pregón.