Vuelven las estafas de Whatsapp a Huelva: qué quieren de ti y cómo buscan ganarse tu confianza para robarte

Desde quee Jan Koum lanzase Whatsapp en 2009 la plataforma de mensajería se ha convertido en un trampolín excepcional para disparar timos, fraudes y estafas. En Huelva, estas estafas se han multiplicado en los últimos años y es raro que no conozcamos casos de amigos o familiares a los que hayan intentado embaucar, o que nosotros mismos, a través de nuestro smartphone no hayamos sido víctimas de algún intento de engaño.

Aunque los ciberdelincuentes recogen los números de forma aleatoria, los colectivos más vulnerables siempre son la presa más fácil para caer en sus redes. Personas mayores, adultos con escasa formación en ciberseguridad y adolescentes son siempre los primeros afectados por estas redes cuyo modus operandi siempre pasa por ganarse la confianza de sus víctimas de forma rápida, azotando y explorando alguna de sus vulnerabilidades, por ejemplo la compañía, si la persona está o vive sola, o las relaciones románticas, si la persona está soltera.

Aunque algunos son muy reconocibles y se han convertido casi en una historia recurrente a prueba de memes, en los últimos meses hemos vuelto a ver verdaderos casos de extorsión como la del supuesto familiar o amigo que se encuentra de viaje en el extranjero y necesita urgentemente una transferencia porque se encuentra en una situación comprometida. El ciberdelincuente apenas da tiempo a la persona cuando esta comienza a sospechar de cerciorarse de que la persona en apuros es quien dice ser, apremiandola a pagar ante riesgo real de que algo malo le pase.

Secuestros digitales y extorsiones

Ante este tipo de timo, las autoridades recomiendan, en el caso de que haya menores en casa, utilizar algún tipo de contraseña de seguridad pactada de ante mano con ellos. Puede ser una palabra o una frase que se pueda utilizar en caso de que, efectivamente, el menor se encuentre en apuros y haya tenido que pedir prestado un teléfono. Normalmente el ciberdelincuente tratará de ganar tiempo con frases como "Papá, no la recuerdo, por favor, ayudame" un tiempo que resultará vital para que la persona pueda cerciorarse de que el menor en cuestión se encuentra bien. Cuando esto ocurra, las unidades de delitos informáticos recomiendan bloquear el contacto y ponerlo en conocimiento de la Policía. Algo que naturalmente también se recomienda si se ha transferido algún tipo de cantidad a alguna cuenta.

También se ha multiplicado los timos en los que una supuesta entidad bancaria nos exige bien el pago de una cantidad pendiente que nos puede llevar a números rojos o la verificación de nuestros datos personales para que no se nos bloquee una cuenta corriente o tarjeta. En esta clase de engaño, que también se lleva a cabo por teléfono, SMS o email, los estafadores ofrecen un enlace para subsanar el supuesto error bancario. Es muy importante, explican las autoridades, no entrar en dichos enlaces ya que una vez dentro se puede proceder al volcado de información sensible y comprometida como datos personales y/o bancarios que pueden servir para robarnos o extorsionarnos. Las principales entidades bancarias y cajas, ya han advertido de que en ningún caso se les exige a los clientes datos de este tipo a través de ninguna red social y piden a estos que se personen en las entidades para dar a conocer estos casos.

Otra de las estafas que más virales se han vuelto en los últimos tiempos en los móviles onubenses es el timo de los 6 números. Se trata de un engaño muy efectivo puesto que el ciberdelincuente nos escribe desde un número reconocido para nosotros, un familiar o amigo de nuestra agenda de contactos. En este formato el objetivo es hacerse directamente con tu cuenta de Whatsapp. Suplantando a la persona conocida, la víctima se vuelve más vulnerable, accediendo a una petición que parece simple. "Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, ¿puedes pasármelo por favor? Es urgente"

Al enviar este código (un código de verificación), los ciberdelincuentes logran secuestrar tu cuenta de Whatsapp y pueden exigir grandes cantidades de dinero para liberarla. Al igual que en los casos anteriores, la Policía pide que se haga caso omiso de estas peticiones y se ponga en conocimiento de las autoridades. De la misma forma, denunciarlo si ya se ha enviado y somos víctimas de un secuestro digital.