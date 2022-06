Vox apuesta el resto y reniega en Huelva de un pacto “gratis” con el PP

Vox llenó la plaza de La Merced en el acto más multitudinario de toda la campaña electoral en Huelva, al menos cuando está a punto de comenzar la que será la semana decisiva. Ambos hechos tampoco son destacables por sí mismos. El primero, porque se trata de un lugar, llamémosle acogedor, como para que pocos parezcan muchos y el segundo porque las comparaciones con lo que ha habido en la primera semana de petición de voto, ha sido de una atonía alarmante.

Sea como fuere, la plaza de La Merced se llenó. Punto. Sin recurrir a la batalla de datos, tienen la capacidad de movilizar a sus fieles como pocos. Tampoco se esperen grandes multitudes y si se descuentan curiosos, simpatizantes llegados de otros lugares y efectivos de seguridad que se despliegan en cada uno de sus actos, la marea verde dista mucho de ser tal.

Rafael Segovia, Macarena Olona y Santiago Abascal era el cartel y sólo éste último tiene la capacidad de conectar con la gente como ninguno de sus compañeros. Repitió las consabidas expresiones de “sociolistos”, “inmundicias ideológicas” y “porquerías que enseñan a nuestros niños en el colegio”, pero su mensaje de calado fue el de reiterar “de manera solemne que por más que digan que si el PP tiene más votos que la izquierda junta va a tener los votos de Vox, que se les quite de al cabeza, no van a ser gratis”. El motivo de su enfado, el que “el acuerdo al que llegamos para facilitar su gobierno, no se ha cumplido” y el recelo a flor de piel: “ahora nos dice Moreno Bonilla que él es el único que puede parar a Vox, como si nosotros fuéramos la amenaza y quieren acercarse al PSOE para que se abstenga. Ellos son los culpables de que el cambio no haya funcionado en Andalucía”.

Las líneas rojas, también conocidas: “acabar con la desigualdad entre hombre y mujeres fruto de la ideología de género, respeto a la Constitución y el cierre de Canal Sur” y, aprovechando de todas las televisiones públicas en una intervención trufada de reproches a los medios de comunicación.Eso sí, respecto a la cadena autonómica, rebajó el listón: “hay que cambiar el Estatuto y ahora no podemos”. El final, igual de claro: “quien quiera que les regalemos los votos al PP, que no nos vote”.

Macarena Olona, de camisa blanca con una foto de Lola Flores y falda verde, repitió un conocido truco electoral, como es el de dar nombres de personas con las que se han ido encontrando a lo largo de la campaña para lanzar sus mensajes de campaña. Desde el agricultor de Jaén, hasta el camionero –también de Jaén- o al kebab de Granada, todos ellos con un tono que mejora pero que no logra levantar pasiones. Sólo elevó la voz para presentar a Abascal a quien calificó como “la fuerza del amor a España” y que acabó entre los gritos de sus seguidores con la triple negación andaluza, fruto de su inmersión en la comunidad autónoma que aspira a representar: “no, ni ná”.

El acto más tradicional de campaña en lo que llevamos de semana. Vox niega su pinchazo (“invenciones de los medios”) y “busca el cambio real”, aunque sus propuestas parecen más un listado de proyectos que no apoyan, más que un plan de gobierno sólido. Todo está mal, la situación es “de hambre” en general, “de justicia, de libertad y de dignidad”. Sólo ellos son la solución porque vienen “a serviros, con las manos limpias y las mangas remangadas”. Lugares comunes que tienen como virtud que son los que su auditorio quiere escuchar. Esa tal vez sea una de las claves de su éxito. Lo que sí transmiten es que están crecidos y se les nota; reniegan de las encuestas y de quienes “desean vernos hundidos o escondidos”. Por si no quedaba claro: “he venido a quedarme”, Olona dixit.