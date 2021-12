Vox Huelva propondrá al Pleno difundir la señal de auxilio ante casos de violencia

El Grupo Municipal de Vox Huelva lleva al Pleno de mañana una iniciativa para aplicar medidas con el objetivo de reforzar la prevención contra la violencia, sea cual sea su naturaleza e independientemente de quién sea la víctima y el agresor.

La concejal Rocío Pérez de Ayala apela al artículo 14 de la Constitución Española para recordar que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y que, por tanto, "la violencia no tiene género".

Por ese motivo, considera que hay que condenar "todo tipo de violencia, venga de donde venga y la sufra quien la sufra", dando cobertura a cualquier persona que necesite protección frente a su agresor. "Todas las víctimas cuentan con nuestro apoyo y todas merecen que se busquen soluciones conjuntamente, independientemente del partido al que representemos", añade.

En ese sentido, la edil quiere poner de manifiesto la ineficacia de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una normativa que "no funciona y no es para nada eficaz contra el maltrato; pues muy al contrario, el número de mujeres maltratadas y asesinadas, no hace más que aumentar". Asimismo, es una norma que genera una asimetría penal, puesto que vulnera "la presunción de inocencia, criminalizando al hombre por el mero hecho de ser hombre, entre otros puntos".

Para combatir situaciones de maltrato, raptos y secuestros de menores y adultos, Pérez de Ayala recuerda que "existe una señal universal de socorro contra el maltrato y otras situaciones que pongan en riesgo la vida, que consiste en poner la palma de la mano abierta y mirando al frente, para a continuación doblar el dedo pulgar y, después, cerrar el puño, dejando escondido el dedo pulgar".

Con el propósito de extender el conocimiento de este gesto a toda la población, la edil plantea la puesta en marcha de "una campaña a nivel municipal, de cartelería en lugares públicos para dar a conocer el gesto, para que cualquier persona, sea víctima o no, sepa identificarlo y que también se de formación al cuerpo de la Policía Local".

De igual modo, la moción también prevé una difusión tanto del número 016, como de la línea para la atención e información sobre la violencia intrafamiliar, 900 300 00, a través de una campaña similar "donde aparezcan ambos números de teléfono, en espacios públicos concretos, espacios donde las víctimas se encuentren solas, sin su agresor y verdugo al lado".