Vox propone la creación de una Escuela de aficionados prácticos taurinos en Huelva

El Grupo Municipal Vox propondrá en el Pleno del miércoles que el Ayuntamiento impulse la puesta en marcha de una escuela de aficionados prácticos taurinos en Huelva, buscando para ello financiación privada al objeto de desarrollarla de forma piloto durante un trimestre mediante un acuerdo con la Plaza de la Merced y bajo el amparo de un referente del toreo.

Tal y como explica la concejal de Vox, Rocío Pérez de Ayala, “las escuelas de aficionados prácticos taurinos experimentan en los últimos años un boom en España”. Sin embargo, “mientras otras provincias andaluzas cuentan con varias escuelas de este tipo, en Huelva, pese a la demanda existente, no se ha apostado por esta iniciativa, económicamente factible y con éxito asegurado, dada la cantidad de alumnos que tendría y el interés de figuras referentes del toreo dispuestas a implicarse en un proyecto como este”.

De hecho, la edil recuerda que durante un tiempo ya se desarrolló una escuela de aficionados prácticos taurinos en la Plaza de Toros de la Merced, que cedía sus instalaciones, con enorme éxito.

Así, tras consultar otras escuelas de este tipo en varias provincias, Pérez de Ayala explica que hay dos posibles vías de financiación para estos proyectos: Una, de forma subvencionada, lo que asegura el éxito al abonar los alumnos una pequeña cuota. O bien financiándose con las cuotas mensuales de los alumnos, lo que encarece la participación en la actividad.

A su juicio, dadas las necesidades que en estos momentos tiene Huelva y las dificultades que padecen las familias agravadas por la crisis sanitaria, “desde nuestro grupo entendemos que lo idóneo, para que un proyecto de este tipo eche a andar en estos momentos, es buscar financiación privada para su desarrollo”.

Del mismo modo, anima al equipo de Gobierno a sentarse con la empresa de la Plaza de Toros de la Merced para impulsar la iniciativa, ya que “siempre que sea un proyecto serio, ésta podría ceder sus instalaciones para la Escuela de Aficionados Prácticos y el hecho de que sea el Consistorio el que lidere la iniciativa, sería un impulso de peso”, señala la concejal.

A partir de esa experiencia, cuyo éxito Vox cree asegurado, con posterioridad podría evaluarse la permanencia de una escuela de aficionados prácticos taurinos en Huelva que, a medio plazo, probablemente diera lugar a la creación de una Escuela Taurina, tal y como consta en el moción.

Pérez de Ayala recuerda que el sector de la tauromaquia es uno de los más afectados por la crisis sanitaria de la Covid-19, ya que, como también ocurre en otros ámbitos, el cese de la actividad es prácticamente absoluto.

“Los ganaderos están enviando gran parte de sus toros al matadero sin haberlos tentado ni en sus propias fincas, asumiendo unas pérdidas que son insostenibles y, además, las restricciones por el coronavirus -que son lógicas - merman la capacidad de las empresas para organizar eventos taurinos”, advierte.

Por si esto fuera poco, los profesionales taurinos -toreros y cuadrillas- no han podido acogerse a la prestación por desempleo destinada a 'artistas que participen en espectáculos públicos', ya que esta no reconoce a los profesionales taurinos; y en cuanto a las ayudas de la Junta de Andalucía, al ser Huelva la única provincia que no tiene una Escuela Taurina, tampoco puede acogerse el sector a ninguna subvención ni participar en el encuentro anual celebrado por la Federación de Escuelas Taurinas.

“Hay familias enteras que lo están pasando muy mal: toreros, mozos de espada, banderilleros… Gente humilde que si no ve que este año se enmienda la situación están abocados a una enorme ruina”, afirma la concejal de Vox.