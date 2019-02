Verano apuesta por “el diálogo y la cercanía” en su gestión como delegada de la Junta

“Diálogo” y “cercanía” con todos los ciudadanos, ayuntamientos y sectores económicos, sociales y culturales de la provincia “sin importar el color político”. Estos dos factores serán las claves de la gestión que desarrollará la delegada de la Junta en Huelva.

Así lo ha asegurado Bella Verano, quien esta mañana ha comparecido junto al presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, en la sede del partido, donde ha señalado que a partir de ahora lo que toca es “trabajar, trabajar y trabajar” porque son muchos los sectores en Huelva que, a su juicio, necesitan un cambio profundo.

Aunque no quiso enumerarlos para no dejarse ninguno detrás, Verano se ha puesto “a disposición de todos los onubenses para todo lo que necesiten con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por Huelva”.

La nueva delegada ha señalado que “muy pronto” empezarán a verse los cambios que tanto necesita la provincia y, para ello, las puertas de su despacho estarán abiertas.

La número tres del PP onubense ha explicado que hará una radiografía de la provincia porque, aunque ha dicho ser conocedora de muchas de las carencias de la provincia, considera que hay otras cosas que debe conocer.

“Todavía no he puesto un pie en la Delegación, ahora me acercaré, y necesito sentarme y verlo todo contranquilidad. Tenemos que ver presupuestos, tenemos que hablar de realidades y no prometer y prometer para después no cumplir. Hay que ver los números, las posibilidades, las prioridades y ya iremos anunciando poco a poco las necesidades más importantes que tiene Huelva y las que vamos abordar” ha manifestado.

De hecho, Verano ha incidido en que “el Gobierno andaluz va a ser un Gobierno del cambio y lo que anunciamos se va a cumplir”. En este sentido, ha afirmado que el equipo de Juanma Moreno ha estudiado las 90 medidas anunciadas de principio a fin para que realmente se puedan llevar a cabo.