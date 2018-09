"Vamos a agilizar la autorización de Fomento para el aeropuerto"

-¿necesita Huelva un aeropuerto?

-No le viene mal. Creo que es un proyecto factible, interesante, muy positivo y que redundaría de manera muy fuerte en el turismo. Al ser una inversión privada, el trabajo de la Subdelegación será impulsar y facilitar los trámites y agilizar la autorización que tiene que venir por parte del Ministerio de Fomento.

-El Ministerio de Transición Ecológica emitirá en breve la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Fertiberia para restaurar las balsas de fosfoyesos. ¿A usted que le parece ese proyecto?

-Fue sometido a información pública en primavera y le han llegado muchas alegaciones del Ayuntamiento, de la Junta (casi una enmienda a la totalidad), de Mesa de la Ría... La sensibilidad del Gobierno con los temas medioambientales es clarísima. Yo me inclino a pensar que el Gobierno está en la misma línea de los agentes que acabo de nombrar. Además, el objetivo será restaurar 12.000 hectáreas y no solo dos o tres zonas, que son las que contempla exclusivamente Fertiberia. Tendremos que esperar a que la ministra de Transición Ecológica se pronuncie, no voy a ser yo la que lo haga antes que el Ministerio.

-¿Cuál será su estrategia en la Mesa de Participación?

-Participaré de manera activa. Creo que la Subdelegación puede ser una herramienta útil para la ciudad de Huelva y para agilizar trámites, para poner en contacto y mediar para que venga la mejor solución cuanto antes. No he podido participar en la mesa todavía porque no la han convocado aún.

-¿Para cuándo se prevé la finalización de la variante Beas-Trigueros?

-La ejecución está en el 74%, con un presupuesto de algo más de 50 millones para los 17 kilómetros. La previsión es que finalice este año.

-¿Qué hay de la N-435?

-Es una demanda histórica, un proyecto que se impulsó bastante con Zapatero pero que el Gobierno de Rajoy sacó del mapa. Lo sacó del Pitvi. De modo que ahora tenemos que empezar desde cero. En 2018 no hay ninguna consignación presupuestaria y es una prioridad para fortalecer la conexión con Extremadura, para fortalecer el Norte y el Sur. Vamos a ver qué ocurre. Hay que empezar de cero y no puedo adelantar más. Pero que es una prioridad, desde luego que sí.

-¿Cuándo comenzarán las obras de los accesos al Chare de Lepe?

-Quiero poner en valor el esfuerzo que hizo en su día la Junta para la construcción de este hospital. Es una pena cómo al día de hoy aún no se ha puesto en marcha al no hacerse unos accesos a los que se comprometió el Gobierno central. El PP no lo ha hecho pero sí es cierto que en principio están presupuestados los dos proyectos. Uno es la construcción de la glorieta, con una consignación presupuestaria de 2.270.000 euros. Está pendiente de licitación, así que en principio no creo que tarde mucho. Y la segunda parte es la construcción de una vía de servicio, un proyecto que está en redacción y presupuestado en 1.850.000 euros. Hasta que no esté todo terminado, no se podrá poner en marcha el hospital, esperemos que sea cuanto antes.

-¿En qué punto está la presa de Alcolea?

-El proyecto está ejecutado en un 20%. Se rescindió el contrato con Sacir y ahora lo que queda es la redacción para la finalización del proyecto, que se está haciendo. Después se tiene que reunir el consejo de administración de Acuaes (en principio estaba fijada la reunión para octubre) para sacarlo a concurso antes de finalizar el año. Parece ser que la obra, una vez se saque a concurso, no va a comenzar hasta junio o julio del 2019 porque se aprovecha lo que se llama el estiaje del río. Calculamos que el inicio de la obra será en torno a 2019 y la finalización un par de años después. Hay dinero, hay consenso entre los regantes, Acuaes, la Junta y no tiene porqué haber problema. Estoy convencida de que será así.

-¿Qué le parece la ampliación de una semana del plazo de enmiendas para el trasvase de los 19,99 hectómetros cúbicos?

-No se entiende. ¿Cuál es el propósito? El problema no es presentar enmiendas -tú puedes incluso presentarlas a tu propio proyecto si crees que es mejorable-, sino alargar el plazo. Sinceramente, no deja de ser contradictoria la postura que PP y Cs tienen en este caso, ralentizando una necesidad vital para la Corona Norte.