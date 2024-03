“Usamos los planes de igualdad para combatir la desigualdad laboral y las brechas salariales”

-Aparte de las celebraciones del 8 de marzo, ¿cómo se compromete CCOO durante todo el año en la lucha por la igualdad de género y contra la desigualdad?

–Realizamos acciones todos los días del año que están encaminadas a corregir la desigualdad histórica que sufrimos las mujeres. Impartimos formación constante a nuestras delegadas y delegados con perspectiva de género y también para que sean capaces de negociar los planes de igualdad con esa perspectiva que les haga ver dónde está la brecha salarial. Seguiremos trabajando para conseguir que la sociedad sea consciente de la desigualdad de las mujeres, que no calen discursos de la ultraderecha negacionista que niega esa desigualdad que afecta a la mitad de la población, que niega la violencia de género, las situaciones de acoso sexual que vivimos las mujeres, las desigualdades económicas, que niega todo este tipo de violencia. Y lo que hacen, en vez de avanzar, es hacer una sociedad más progresista, justa e inclusiva, es dar pasos atrás y enviarnos a una España que ya creíamos olvidada, una España en blanco y negro. Seguiremos concienciando también a la gente de que ese tipo de discursos no deben comprarse, que la desigualdad es una situación real que vivimos y padecemos las mujeres y que tenemos que luchar todos y todas juntas con Comisiones Obreras, que es la mayor organización feminista de este país, para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva.

–¿Qué actividades planifica CCOO específicamente para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer?

–Para nosotros, el 8 de marzo es todos los días, es un día en el que normalmente hacemos alguna acción concreta. Este año vamos a realizar un taller de empoderamiento con nuestras delegadas sindicales, después vamos a hacer la lectura de nuestros manifiestos y aprovechamos también para hacer un llamamiento a la participación para la manifestación del movimiento feminista, la cual dará comienzo a las siete de la tarde desde el Estadio Colombino.

–¿Cuáles son los sectores económicos con mayores desigualdades de género según CCOO?

–Las mayores brechas se sitúan en la industria extractiva, energías y minas, en la industria en general, en la construcción, en la actividad de información y comunicación, en las entidades financieras… Prácticamente ahí es donde se sitúan las mayores brechas de género, debido a la escasa presencia de las mujeres en esos sectores y, evidentemente, también hay una menor presencia cuanto más responsabilidad tiene el puesto de trabajo.

–¿Cómo utiliza CCOO los planes de igualdad como herramienta contra la desigualdad laboral de género?

–Luchamos contra la desigualdad laboral todos los días y principalmente nuestra mejor herramienta son los planes de igualdad, por lo que he comentado antes, incluido también que se tiene que hacer una auditoría de puestos de valoración, para valorar los puestos de trabajo, porque muchas veces la brecha también se encubre en trabajos que son de igual valor, pero son remunerados de manera distinta, porque no es la misma profesión.

–¿Podría proporcionar un ejemplo específico de cómo CCOO ha abordado la brecha salarial de género a través de la negociación colectiva?

–Por ejemplo, una de las medidas que corregimos mediante la negociación colectiva y combatimos esa brecha de género importante que se va a echar a la provincia con respecto a las camareras de piso… En el último convenio de hostelería, las camareras de piso se situaron en el mismo nivel que están los camareros. Eso supuso un incremento de salario para ellas en torno a cien euros, porque históricamente habían estado situadas en una categoría profesional que nosotros, analizando la negociación colectiva con perspectiva de género, introduciendo esa variable de valoración de puestos de trabajo, nos dimos cuenta de que realizaban trabajos de igual valor que otros compañeros y compañeras, camareros o cocineros, y, sin embargo, a ellas se las retribuía de menor forma. Y era un grupo que afectaba al 99,9 % a mujeres.

–¿Cuál es un ejemplo de una acción legal emprendida por CCOO para combatir la discriminación de género y cómo esperan que impacte?

–Tenemos otro ejemplo, que no sabremos si terminará siendo de éxito o no hasta que no tengamos una sentencia, es que actualmente Comisiones Obreras no firmó el convenio de limpieza y lo tiene impugnado en sede judicial porque entendíamos que se incurría en una discriminación indirecta de género. Casualmente, donde están situadas las mujeres, las limpiadoras en este caso –hablamos de aproximadamente 10.000 mujeres–, se encuentran en un grupo profesional donde no se establecen determinados pluses, mientras que en otro grupo donde mayoritariamente hay hombres se retribuyen de manera mensual. En este colectivo, se paga de manera diaria. Así, los días libres no se percibe ese plus. Cuando las mujeres están de vacaciones, tampoco perciben ese plus. Cuando están en incapacidad temporal, tampoco se tienen en cuenta para establecer la base. Además, entendemos que la propia clasificación profesional podría incurrir en una discriminación de género y hay otros pluses, como la disponibilidad, que la mayoría del grupo de trabajadoras del sector no percibe.

Actualmente, ese convenio lo tenemos impugnado. Tenemos señalado juicio el 1 de julio de este año y no sabemos cómo finalizará. Pero sí hemos puesto esa demanda después de realizar un análisis jurídico y un estudio jurídico de nuestros gabinetes a nivel estatal y a nivel andaluz. Y entendíamos que ese convenio incurre en una flagrante discriminación de género y contribuye a la brecha salarial que actualmente tiene nuestra provincia.