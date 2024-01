“Urge mejorar las infraestructuras para generar empleos de calidad”

UGT Huelva se pronuncia sobre varios frentes claves en la provincia (infraestructuras, sanidad, empleo, etc.) a través de su actual secretario general, Sebastián Donaire Salas.

–¿Cuál es la situación actual en cuanto a representatividad y afiliación?

–Durante el año 2023, en la UGT Huelva hemos experimentado avances significativos en nuestra representatividad. De los 2.760 delegados elegidos en la provincia, en UGT obtuvimos 800, representando el 45,45% del total y superando a CCOO en más de seis puntos. Además, contamos con más de 13.000 afiliados, consolidándonos como la organización con mayor respaldo en la provincia. Este crecimiento refleja la confianza de los trabajadores y la efectividad de nuestro sindicato en la defensa de sus derechos. Confiamos en mantener este impulso en el futuro.

Ruego “Es crucial que Gobierno y Junta cesen sus enfrentamientos y trabajen en conjunto”

–¿Qué acciones se están llevando a cabo en materia de negociación colectiva y cuáles se esperan en 2024?

–En el dinámico mercado laboral de Huelva, priorizamos seguir fortaleciendo la negociación colectiva. Entendemos que, temas cruciales, como el aumento salarial y la reducción de jornada, son fundamentales para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Además, queremos pedir la aprobación de una Ley Estatal que regule los convenios colectivos, destacando nuestra labor en su negociación. Por ejemplo, solo el 22% de los convenios firmados incluyen cláusulas de revisión salarial, situación que buscamos cambiar. En 2024, nos proponemos continuar las iniciativas de la legislatura anterior para mejorar las condiciones laborales. Creemos firmemente que la negociación colectiva es la vía más eficaz para alinear los intereses empresariales con los de los trabajadores. Por tanto, estamos comprometidos con potenciar nuestro trabajo en las mesas de negociación colectiva. Así, para el nuevo año, abogamos por incrementos salariales en los convenios para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo, dada la actual alza de precios de los productos básicos.

Nuevos empleos “Demandamos planes de formación adaptados a las futuras necesidades laborales”

–¿Cómo describiría la situación actual del sector industrial en la provincia?

–En UGT mantenemos una constante defensa de la industria, históricamente un pilar fundamental de la economía onubense y generadora de empleo. Actualmente, presenciamos una nueva “revolución industrial”, especialmente en el ámbito de los combustibles verdes, y es crucial que Huelva no pierda esta oportunidad. Tenemos acciones como la construcción de la mayor planta de metanol verde en Europa, presentada por Cepsa y Maersk, con una inversión de mil millones de euros y la creación de 1.500 empleos. También se vislumbran iniciativas como el proyecto de economía circular de Atlantic Cooper o la producción de amoníaco verde por parte de Iberdrola, que fortalecerán la industria en la provincia. Para nosotros, es imperativo impulsar la formación dual, donde la formación y el empleo vayan de la mano. Exigimos a la administración planes de formación adaptados a las futuras necesidades, como la robotización, la industria 4.0, la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías. Por otro lado, destacamos la buena salud del sector minero, clave para el desarrollo económico y empleo en zonas castigadas como las comarcas de la cuenca minera y la sierra. Además, el sector aeroespacial experimenta un crecimiento respaldado por el Proyecto CEUS y tecnologías de vanguardia. Insistimos en aprovechar estas oportunidades para asegurar empleo estable y bien remunerado en la región.

–¿Cómo evalúa el estado actual de las infraestructuras en Huelva?

–Sin las infraestructuras necesarias, el desarrollo de Huelva se ve comprometido. Nos resulta frustrante la constante disputa política sobre la culpabilidad de la situación actual y cómo se utiliza como arma arrojadiza entre partidos la falta de inversiones. Es crucial que el Gobierno y la Junta de Andalucía actúen de inmediato, incluyendo partidas presupuestarias necesarias para abordar las esenciales inversiones en carreteras, líneas ferroviarias y el área metropolitana. Asimismo, priorizamos la mejora de la infraestructura hidráulica para garantizar el suministro de agua a ciudadanos, agricultores e industrias ante la escasez de precipitaciones. Proyectos como la finalización de la presa de la Alcolea, el canal de Trigueros, el desdoble del Túnel de San Silvestre y obras para llevar agua en superficie a la corona norte son esenciales para aliviar la presión sobre el Parque Nacional y asegurar el abastecimiento a los agricultores. También resulta fundamental invertir en infraestructuras eléctricas, de transporte y distribución. No podemos atraer a grandes inversores industriales a Huelva de cara a impulsar el crecimiento sostenible en la región sin contar con las infraestructuras necesarias que necesitarían para trabajar.

Sanidad "Exigimos a la Junta de Andalucía más compromiso con la sanidad onubense"

–¿Cómo está la situación de la sanidad pública en Huelva?

–Nos resulta esencial abordar la crítica situación de abandono que atraviesa la sanidad pública en manos del Gobierno de la Junta de Andalucía. En Huelva, más de catorce mil personas esperan en listas quirúrgicas, un aumento de 4.817 respecto al año anterior, con más de seis mil aguardando una intervención durante todo un año. Además de la presión asistencial en la atención primaria y el estrés de los profesionales, nos preocupa la ingobernabilidad de la Junta, incapaz de resolver la precariedad en la sanidad de nuestra comunidad. A nivel regional, estamos movilizándonos en todas las provincias para denunciar la falta de profesionales, las largas listas de espera, la insuficiente inversión, la externalización hacia los servicios privados, la falta de actualización de la bolsa de mantenimiento y creación de nuevas especialidades, y las deficientes instalaciones. Por ello, exigimos la reactivación de las mesas técnicas, paralizadas actualmente, para abordar temas retributivos, de funciones, plantillas y otras cuestiones cruciales. No cesaremos en incidir en los problemas de la sanidad pública andaluza, que, a pesar de contar con el mayor presupuesto de su historia, mantiene excesivos conciertos y acuerdos con la sanidad privada. Igualmente, reclamamos que se cumplan las promesas de la Junta de Andalucía, como la construcción del Hospital Materno-Infantil.

–¿Qué puede comentar sobre los casos de siniestralidad laboral?

–La siniestralidad laboral representa una lacra insoportable. En 2023, lamentablemente, diez trabajadores perdieron la vida en el Tajo en Huelva, y en lo que va de 2024 ya hemos sufrido un fallecimiento. En cuanto a las medidas, durante muchos años, hemos abogado por la asignación de recursos humanos y materiales a la Inspección Provincial de Trabajo, con técnicos habilitados por la Junta para combatir la subdeclaración de enfermedades profesionales. También proponemos la creación de la figura del delegado territorial de prevención, capaz de intervenir en empresas donde no existen delegados de prevención, que hoy suponen el 95%, donde no podemos actuar en materia de prevención. En relación a este asunto, el pasado 1 de agosto, se firmó un Plan de Choque que actualmente está en implementación. En UGT hemos solicitado una evaluación del mismo, y los Centros de Prevención de Riesgos 1 Sebastián Donaire Salas, actual secretario general de UGT Huelva. La Unión General de Trabajadores (UGT) espera continuar desarrollando su actividad en Huelva en torno al diálogo social, la acción social y negociación colectiva, y la participación institucional han organizado jornadas focalizadas en este Plan de Choque. Entendemos que la formación resulta fundamental para actuar en situaciones de peligro en el centro de trabajo. Nos gusta subrayar que la formación en prevención no es un gasto, sino una inversión.

Sueldos “Instamos al Gobierno a aumentar el salario mínimo hasta el 60% del sueldo medio español”

–¿Cómo aborda el sindicato las cuestiones de violencia de género, igualdad y brecha salarial?

–Primero decir que UGT Huelva lamenta profundamente todas las vidas perdidas debido a la violencia de género. Con 16 mujeres asesinadas el pasado año en Andalucía, resulta la comunidad con más víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier tipo de acoso sexual y laboral. En nuestro compromiso con la igualdad, ofrecemos formación en este ámbito a nuestros delegados, capacitándolos no solo en la defensa de los derechos laborales, sino también en la protección y apoyo a las víctimas. Actualmente, las mujeres deben ganar un 21% más para igualar sus salarios a los de los hombres. Por ello, destacamos que en Andalucía ofrecemos un servicio de defensa legal para mujeres, donde reciben asesoramiento y acompañamiento judicial en caso de sufrir discriminaciones en sus trabajos. La eliminación de la brecha salarial es clave para evitar la discriminación social. La subida del salario mínimo ha demostrado ser efectiva para acortar la brecha, con un recorte del 5%. Instamos al Gobierno a continuar aumentando el salario mínimo hasta el 60% del salario medio español, como establece la Unión Europea. Además, es imperativo exigir a las empresas que cumplan con los acuerdos establecidos en los planes de igualdad. Así, UGT Huelva propone tres claves fundamentales para reducir o eliminar la brecha salarial: implementar planes de igualdad en las empresas, elevar el salario mínimo y garantizar estabilidad en el empleo.

–¿Cómo evalúa el sindicato la situación actual del empleo en la provincia y cuáles son las áreas que requieren especial atención?

–El empleo en la provincia de Huelva presenta un desafío significativo al basarse principalmente en los sectores agrario y de servicios, los cuales generan y destruyen empleo con rapidez. Creemos que una mejora en las infraestructuras facilitaría un potencial auge del turismo, impulsando la creación de empleo de calidad. Pensamos que la potenciación del sector industrial es clave para generar nuevos empleos aprovechando las oportunidades disponibles. También es esencial que la administración facilite la implantación de industrias transformadoras en el sector agrario, generando valor añadido en el territorio. Dada la representación del 60% de mujeres en el desempleo en Huelva, abogamos por un apoyo específico de la administración para este grupo. También dirigimos especial atención a los jóvenes, afectados significativamente por el desempleo. La reciente aprobación de la prórroga de jubilación parcial y el contrato de relevo hasta finales de 2025 permitirá el rejuvenecimiento de plantillas y la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Además, en UGT, enfatizamos la importancia de la educación adaptada a la realidad tecnológica actual. El binomio formación-empleo es esencial, ya que el mundo laboral es dinámico y cambia constantemente, por lo que hay que proporcionar a los onubenses las herramientas necesarias para estar debidamente formados y responder a las nuevas demandas de empleo.