La Universidad de Huelva presenta una guía para implantar los planes de igualdad

El 'Libro Blanco de la Igualdad de Género en la Empresa' se trata de una guía para las organizaciones que quieran implantar sus planes de igualdad, y que ha sido presentada oficialmente en el Aula de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva.

La obra surge de la iniciativa de la Fundación Internacional Universitas XXI, contando con la colaboración de once universidades públicas y de las empresas Auren y Universitas XXI - Soluciones y Tecnología para la Universidad. El presidente de la Fundación Internacional, Santos Pavón, ha sido el encargado de presentar la obra expresando su agradecimiento a las universidades que han participado en este ambicioso proyecto.

Además, "‘Libro Blanco de la Igualdad de Género en la Empresa’, que se presenta en el marco de la celebración del pasado 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, pretende ser un instrumento estratégico que busca no sólo sensibilizar y visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres, sino también servir como guía práctica y transformadora de las organizaciones. Una empresa que no sepa cómo afrontar la el diseño y elaboración del Plan de Igualdad, que no sepa muy bien cómo empezar, puede recurrir perfectamente a este libro, donde expertos en materia de igualdad y organización empresarial explican las claves fundamentales, para hacer su plan con autonomía”, ha añadido.

Pavón de Paula ha dedicado un agradecimiento especial a la Universidad de Huelva y a sus profesoras María Jesús Domínguez (decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo) y Yolanda Pelayo-Díaz –ambas del Área de Organización de Empresas, Departamento de Dirección de Empresas y Marketing–, que han estado presentes en el acto de presentación, como autoras de uno de los capítulos del ‘Libro Blanco’, referente al ‘Reclutamiento y selección de personal y el principio de transparencia retributiva’.

Ha querido poner de relieve "el compromiso de la Universidad de Huelva por la igualdad el vicerrector de Coordinación y Agenda 2030 de la Onubense, Juan Antonio Márquez", que ha pronunciado la conferencia ‘El II Plan de Igualdad de la UHU: un largo camino hasta su presentación’, un documento elaborado por el Vicerrectorado, la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad y la Comisión de Igualdad de la UHU, que detalla todas las medidas que afectan a los órganos de gobierno y representación, al personal docente investigador (PDI), al personal de administración y servicios (PAS), el estudiantado, retribuciones, conciliación, lucha contra el acoso sexual, por razón de género y orientación sexual, etcétera, con vistas a alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los estamentos y eslabones de la Universidad de Huelva.

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ha remarcado el vicerrector, “es un compromiso firme de este equipo de gobierno, y además se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en concreto, del ODS 5, referente a la igualdad de género”. Juan Márquez ha señalado que la UHU, a través de su Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, ha abanderado esta lucha, siendo un faro en la sociedad, en nuestra provincia y en el resto del país, como institución pública que apuesta firmemente por la igualdad, y prueba de ello es el II Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva, cuya confección “no ha estado exenta de complicaciones”, pero que es una realidad, y cuyos “objetivos estamos cumpliendo, tal como lo controlamos a través de la Comisión de Seguimiento”.