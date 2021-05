La Universidad de Huelva ahonda en el sur de África dentro de la Internacionalización

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Huelva, en el marco del III Plan de Internacionalización y dentro de la línea de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, ha organizado, para los días 18 y 27 de mayo, y el 3 de junio, el seminario-taller de Promoción Intercultural Culture, Science and Development: Encounters with de cultural and socio-economic realities of Zimbabwe (Cultura, Ciencia y Desarrollo: Encuentros con las realidades culturales y socioeconómicas de Zimbaue).

Reyes Alejano, vicerrectora de Internacionalización, ha señalado que los seminarios y talleres, cuya asistencia es libre y gratuita, se desarrollarán en formato on line (en el enlace de Zoom https://uhu.zoom.us/j/8073997355), todos ellos en horario de 16:00 a 20:00, y serán impartidos por el experto Dr. Crispen Karanda (ICDESIEC).

El primero de los seminarios se celebra hoy bajo el título Papel de las ONG en la catalización del emprendimiento y la lucha contra la pobreza en Zimbaue (sur de África). Para finales de mes, el día 27, se desarrollará el seminario Éxitos y fracasos en la reducción de la pobreza en Zimbabue. El 3 de junio tendrá lugar el taller Arte, cultura y escultura africanos.