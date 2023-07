La Universidad de Huelva solicita el Sello Europeo de Excelencia Investigadora HRS4R

La Universidad de Huelva, en su objetivo estratégico de alcanzar la excelencia en cuanto a buenas prácticas y de brindar un entorno laboral propicio y atractivo a los investigadores, ha dado un paso más para la obtención del Sello Europeo de Excelencia en la Investigación HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, o Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación), mecanismo de la Comisión Europea que acredita a las universidades, organismos e instituciones que destacan en el ámbito de la investigación.

La Onubense, a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, ha formalizado su solicitud del Sello HRS4R, que ha contado con un intenso trabajo previo –desde marzo del pasado año– para la cumplimentación y adhesión de la UHU a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (Charter&Code for Researchers) y para lograr la acreditación internacional.

Como ha destacado el vicerrector de Investigación y Transferencia, José Rodríguez Quintero, con la obtención del Sello HRS4R, la Universidad de Huelva supondría un importantísimo paso para erigirse como una institución académico-científica destacada por promover de forma activa un entorno laboral estimulante y atractivo para el personal investigador, por su compromiso para impulsar el talento científico, y por garantizar procedimientos justos y transparentes en materia de contratación y evaluación de los investigadores. Además, esta acreditación internacional es esencial de cara a lograr financiación en programas europeos, como Horizon Europe o de cara a las acciones Marie Sklodowska Curie.

Para alcanzar este objetivo estratégico, desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se ha involucrado al conjunto de la comunidad investigadora de la Universidad de Huelva, incluyendo también a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) y a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).

Los pasos previos para la obtención del ansiado Sello HR Excellence in Research han consistido en hacer partícipe a la comunidad investigadora de la UHU en una encuesta relativa al casi medio centenar de principios que recoge la Charter&Code for Researchers, sobre cuestiones relacionadas con aspectos éticos y profesionales, criterios de contratación y selección, condiciones de trabajo o formación y desarrollo como: la libertad de investigación; la responsabilidad profesional; las buenas prácticas en la investigación; garantías de no discriminación; transparencia en las contrataciones; reconocimiento de la movilidad; el favorecimiento de un buen entorno de investigación, de estabilidad y de permanencia laborales; el compromiso por la igualdad de género; o la apuesta por el desarrollo profesional continuo. Un pilar central de la Carta y el Código es el OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers), garantía para los procesos de contratación abiertos, transparentes y basados en méritos.