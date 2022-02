La Unidad de Salud Mental de Huelva retoma las consultas presenciales pese a que "persisten las condiciones insalubres"

La Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva, ubicada en el bajo del número 11 de la Plaza Houston de la capital onubense, ha retomado las consultas presenciales después de que la pasada semana se viera obligada a interrumpirlas con motivo de un vertido de aguas fecales en las instalaciones.

La suspensión de las citas presenciales se produjo el lunes 28 de enero y hasta el jueves no se reanudó la presencialidad en el centro, aunque solo para las Urgencias. Para el resto de consultas, se empleó la vía telefónica y ha sido esta misma semana cuando los pacientes han vuelto a acudir de forma presencial.

Pese a ello, los trabajadores de la Unidad de Salud Mental continúan denunciando "condiciones de insalubridad" en su espacio de trabajo porque "lo único que se ha hecho es cubrir con una sábana el lugar por el que caían los vertidos de aguas fecales", aseguran desde el propio centro. En este sentido, manifiestan que este vertido ha cesado, "pues parece que el vecino del domicilio situado arriba de nuestras instalaciones no está y, por ende, no hace uso de su baño", si bien añaden que "no se ha arreglado nada aún".

En este punto, conviene recordar que los empleados (seis psiquiatras, dos psicólogos, una trabajadora social, dos enfermeras, dos auxiliares y una administrativa) se toparon el pasado 28 de enero con "la caída en nuestra oficina de aguas fecales, con todo lo que eso implica", según subrayaron a este diario. Este vertido afectó a "toda la sala de espera y a varias consultas", lo cual derivó en la suspensión de las citas.

Los profesionales de salud mental aseguraron que este mismo episodio ya se sufrió "en noviembre de 2021", al tiempo que recordaron que "también hemos tenido que sufrir ratas o cucarachas desde nuestra llegada aquí".