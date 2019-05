La UNIA impartirá diecisiete cursos de verano en su sede de La Rábida

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) impartirá diecisiete cursos de verano en La Rábida, que acogerá la inauguración oficial del programa estival que la UNIA ofrece en sus cuatro sedes, junto a la rabideña está la Tecnológica de Málaga, Antonio Machado de Baeza y La Cartuja de Sevilla, y que incluye un total de cincuenta y cinco cursos.

La programación se desarrollará en La Rábida del 2 al 26 de julio y comenzará con el curso Periodismo, deporte y técnica, un siglo de largo de unión, que contará con Alfredo Relaño, presidente de honor de AS; Rafael Alique, director de comunicación del Atlético; Tomás Gómez-Díaz Roncero, periodista del AS; el comentarista deportivo Cristóbal Soria; Fernando Merchán, fundador y primer director de Huelva Información; Dani Garrido, director del Carrusel Deportivo de la Ser; Felipe del Campo, director de Gol TV; Manuel Capelo, exdirector adjunto de ABC de Sevilla; Tomás de Cos, director de estrategias digitales de AS; Miguel Doña, director de Radio Huelva, y los periodistas Julio Maldonado (Maldini) y Alexis Martín (MisterChip).

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez Maldonado, presentó la programación estival acompañado por el vicerrector de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la UNIA, Manuel Acosta, y del director de la sede rabideña, Agustín Galán. Maldonado subrayó que los cursos “están abiertos a cualquier persona que quiera aprender de los mejores expertos y en las diversas áreas del conocimiento”, e indicó que estos cursos se conciben como “foro de debate y discusión”, como un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad.

Hay cursos de escritura de novela, de denominaciones de origen de la provincia onubense, de mecanobiología, de dieta saludable, de medio ambiente, de literatura social, de liderazgos, de la educación de las emociones, de mediación y de transformación digital. Galán destacó que en esta edición se han ampliado una semana.

El plazo de matriculación permanecerá abierto hasta cuarenta y ocho horas antes del inicio de los cursos. Para solicitar las becas, hasta el 10 de junio.