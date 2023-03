La UNIA conmemora las ocho décadas de sus Cursos de Verano en la sede de La Rábida

El sueño de ocho décadas de verano. Eso es lo que representa para Huelva los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuya sede de La Rábida, festeja los ochenta años de vida de sus primeras jornadas académicas celebradas en el propio claustro del Monasterio ante la ausencia de aulas.

Una efeméride que la UNIA celebra con un impersionante programa de actividades que han sido presentadas este miércoles por la directora de la sede, María de la O Barroso, ante la presencia del rector José Ignacio García y de la periodista onubense, Mari Paz Díaz, quien ha ilustrado al público asistente con una amena presentación sobre el recorrido histórico de los Cursos de Verano y de la transformación de la propia Universidad.

Unos cursos a los que, como bien explicaba el rector en el comienzo de su intervención, "solo se podía acceder en canoa o en barco" y que comenzaron apenas como "un sueño de unos pocos visionarios que buscaban hermanar a Huelva con los países latinoamericanos". García ha relatado la importancia de una institución que abrió sus puertas en el año 1943 con una residencia en la que convivían "50 alumnos y apenas 10 profesores" y que ha sido el germen "de importantes carreras académicas y profesionales".

Desde aquellos inicios, los cursos de verano se han desarrollado casi de manera ininterrumpida "incluso en los años más dificiles como fue el 2020 con la pandemia", ha asegurado el rector. "A pesar de las restricciones sacamos adelante multitud de debates y cursos y logramos transformarnos en una universidad digital", en alusión a la amplia oferta de formación online y semipresencial que se imparten hoy desde la UNIA.

Esta formación veraniega, han convenido los ponentes, "ha sido el germen de la actual Universidad", una institución que pretende estar en el día a día y con el progreso de la provincia sin olvidar la filosofía americanista con la que comenzó su andadura. Para ilustrar este hecho, el rector ha hecho alusión a las jornadas sobre minería que acogió la sede hace apenas una semana. "Queremos estar presente en el desarrollo minero de la provincia con jornadas estratégicas para el sector pero además con multitud de formación permanente que actualmente se compone de varios másteres o las cátedras de Atlantic Copper o la de Ingenieros Técnicos de Minas".

Unos cursos que gozan "de muy buena salud"

"Somos una sede inquieta y así queremos mantenernos", aseguró la rectora tras tomar la palabra. Barroso ha insistido en la importancia que tiene para la UNIA "seguir siendo un puente hacia Latinoamérica" por ello no han querido olvidar a los países hermanos en esta nueva programación.

Los actos del 80º aniversario, que se mantendrán hasta final de año, comenzarán el próximo mes de julio con la inauguración de la sede en el patio Mudejar, emulando a la primera edición de los cursos. La directora ha asegurado que en ella están invitados rectores y rectoras no solo de toda Andalucía sino de toda Latinoamérica, entre ellas la prestigiosa Doli Montoya, rectora de la Universidad de Colombia. "Vamos a conversar con todas ellas sobre el desarrollo social de nuestros territorios y como puedemos aportar desde la universidad pública". La catedrática apuesta por los encuentros que permitan tender puentes hacia el progreso de las regiones. "Tenemos la paz y la tranquilidad que traerán estos rectores para sentarnos y hablar, para ver el futuro", ha explicado.

María de la O no ha querido olvidar las buenas relaciones que mantiene en la actualidad con la Universidad de Huelva. "Compartimos con la UHU todo el trabajo realizado y no podemos olvidar que fue aquí, con la creación del Colegio Universitario, donde se gestó la Onubense".

La directora ha adelantado parte del programa de actos que se desarrollarán a partir de la segunda quincena de julio. "Contaremos con la proyección de un video mapping con todo el recorridode esta casa, conciertos de jazz, flamenco y recuperaremos los paseos en canoa por la ría que tanto éxito tienen en los Cursos de Verano".

Para terminar los actos de un aniversario la UNIA tiene visto llevar a cabo el acto de investidura del primer Doctor Honoris Causa de la Universidad. Aunque no han adelantado quien será la persona investida, si han argumentado que el primer doctor "supondrá un momento para fortalecer los lazos de unión con la sociedad iberoamericana".

Mari Paz Díaz, narra las ocho décadas del "sueño" de la UNIA

El acto de presentación de la programación ha concluido con una conferencia a cargo de la periodista y profesora Mari Paz Díaz en la que ha pornmenorizado buena parte de la historia de los Cursos de Verano y de la propia sede de la UNIA de Santa María de la Rábida.

Díaz se ha retrotraido hasta el año 1943, para explicar la historia de "uno de los cursos más antiguos de toda España" que hace que los onubenses "puedan sentirse muy orgullosos". La periodista ha puesto en valor la figura del catedrático Vicente Rodríguez Casado a cauya genial idea se atribuye el poner en pie unas jornadas para la difusión de los estudios americanistas en un enclave singular como es el Monasterio de La Rábida. Fue el mismo quien viviendo y enseñando en Sevilla, se trasladó hasta el patio mudejar del Monasterio para adecentarlo y crear en ellos un ambiente similar a un aula.

Tras esas primeras jornadas, fue director de los cursos durante casi tres décadas, siendo obra e impulso suyo la residencia de estudiantes y la propia Universidad de Verano de Santa María de la Rábida. Una sede, la del patio monástico, que albergó los cursos hasta los años 70 pasando por diferentes denominaciones como la Universidad Hispanoaméricana en el año 47, y diferentes patronatos.

Por su sede pasaron profesores tan singulares como el pintor Daniel Vázquez Díaz cuya fascinación con el entorno, ha explicado la periodista, dio pie a proyectos como la Escuela de Paisajistas de La Rábida.

Mari Paz ha relatado además la importante transformación que han sufrido los cursos durante todos estos años y el paso por ellos de personalidades como el propio Vázquez Díaz pero también de otras autoridades como Rodolfo Barón, José María Peman, Manuel Fraga, Gregorio Marañón o el propio Dalí.

Los cursos de la UNIA, ha explicado Mari Paz, han sido y siguen siendo un importante impulso para la llegada de estudiantes extranjeros y para la proyección de la mujer en el ámbito académico considerandose siempre "un lugar de mucho prestigio". No podemos olvidar, explica la periodista, que este intercambio de conocimiento se produce en épocas de dictadura donde esto no solo no era la norma si no que era una brillante excepción. Igual sucede con el papel de la mujer, relagado hasta prácticamente la Transición a un segundo y tercer plano. "Solo durante sus 25 primeros años, en 1968, habían pasado 1500 alumnos, 300 profesores y casi un 20% de extranjeros", asegura la experta en historia, "se impulsan también cursos para mujeres universitarias para fomentar su papel, llegando a venir mujeres que hicieron una carrera brillante en sus respectivas universidades".

En la actualidad los Cursos de Verano pasaron a formar parte de la UNIA como institución que arrancó en el año 1994 ya con sus cuatro sedes actuales. Desde entonces los cursos han cobrado un importante impulso y su proyección exterior es cada día más notable y reconocida, no solo por los expertos en cultura latinoamericana sino como ejemplo de singularidad en muchos otros campos.