La rectora de la UHU presenta el informe anual que señala con "contundencia" la brecha salarial en el sistema universitario

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU) y delegada de Igualdad de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), María Antonia Peña, ha presentado el estudio Brecha Salarial en el Sistema Universitario Público Español, elaborado por Pilar Carrasquer, de la UAB, y Montserrat Golías y Matilde Massó, de la UDC, en el marco de un convenio de colaboración firmado entre la CRUE, el Ministerio de Universidades y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

Peña ha destacado que este estudio permite ver con “contundencia” una realidad que antes solo se intuía: la diferencia de retribuciones entre hombres y mujeres en las universidades, con lo que “la brecha salarial no era solo una intuición, sino una realidad que estaba ahí y que había que diagnosticar”, ha explicado la delegada de Igualdad de la CRUE.

Ese es precisamente, a su juicio, el “gran valor” de este estudio, que “nos permite tener un instrumento que nos aclara cómo funcionamos las universidades y qué desviaciones tenemos en el tema del género y en las cuestiones salariales”, con lo que a su vez también “nos permite reflexionar sobre las mejores medidas que hay que adoptar” para acabar con la brecha salarial, ha agregado.

La rectora de la Universidad de Huelva es consciente de que, “ante un problema tan complejo, probablemente no bastará una única solución, sino que tendremos que acometer una batería de intervenciones, algunas de las cuales escaparán al control de la Universidad y tendrán que nacer de la propia sociedad, pero en cualquier caso este es el reto, un reto enorme e ilusionante porque somos conscientes de los problemas y tenemos que asumir la necesidad de cambiar”, ha añadido.

Peña ha puesto el acento en las causas de la brecha salarial, que son las que chocan con la idea que “en alguna ocasión he oído” de que “en la Universidad no había brecha salarial porque tenemos un sueldo tasado legalmente”, lo que “ha podido confundir a más de uno y probablemente ha convencido a más de una”, ha proseguido la rectora de la UHU.

Concreta que el informe revela que “la retribución de una mujer en la Universidad no solamente está fijada por el salario base, sino que es un conjunto de complementos que se van sumando y que son los que precisamente dignifican el sueldo del profesor y la profesora universitaria”.

Esos complementos, ha continuado Peña, “nacen de una compleja situación en la Universidad, de las dificultades múltiples que las mujeres tienen para desarrollar una carrera plena en el ámbito de la docencia y de la investigación, de las muchas dificultades que tenemos además para acceder a la promoción y estabilización y de las dificultades que todavía existen para la conciliación laboral y familiar de ambos sexos, pues si planteamos la conciliación solamente como una cuestión dirigida a las mujeres creo que flaco favor estaríamos haciendo a la causa”, ha agregado.

Son por tanto “múltiples factores los que determinan qué es lo que finalmente entra en la nómina de una profesora y este estudio nos permite, con una precisión quirúrgica, identificar dónde nace el problema cronológicamente y cuándo se produce incluso una valoración cualitativa, sobre la que yo creo que tenemos que seguir profundizando”, ha indicado la delegada de Igualdad de la CRUE durante la presentación del informe.

María Antonia Peña apuesta “firmemente”, en nombre de la CRUE, por que “mantengamos esta línea triple de colaboración y, si hay que ampliarla, la ampliamos”, pues “creo que es una base de trabajo muy sólida sobre la que podremos seguir avanzando en este tema. Sin duda quedarían todavía muchas cosas por decir, habría que ampliarlo al resto de universidades y habría que mantener una línea de actualización y de monitorización para saber cómo las medidas están haciendo efecto y para evaluar estrategias”, ha proseguido.

Por ello, la rectora de la UHU también anima a “que trabajemos en otros planos que son tremendamente preocupantes”, de los que ha citado dos que a su juicio no serían más que el comienzo de una “lista bastante larga”. Uno de ellos es el de “construir unos planes de conciliación que realmente vayan dirigidos no a maquillar el problema, sino a solucionarlo y a identificar las acciones que se pueden acometer para que los roles domésticos, los roles de los cuidados que están muy asociados todavía al mundo de la mujer, no sean un lastre para su desarrollo profesional, en especial para su desarrollo investigador, porque la investigación se nutre muchas veces de los tiempos que son del espacio personal y del espacio familiar”, ha explicado.

“La segunda línea de trabajo que me parece que también es muy preocupante en todas las universidades es la tendencia creciente a la masculinización y feminización de determinados ámbitos de conocimiento, algo que parece impropio de un tiempo en el que la igualdad de género ya es un valor que está sobre la mesa y generalmente asumido y que sin embargo sigue pesando en la forma en la que nuestras jóvenes eligen sus titulaciones, la forma en las que son cultural y sociológicamente encauzadas hacia determinados ámbitos de desarrollo profesional y no hacía otros”, ha proseguido la rectora de la UHU.

María Antonia Peña está convencida de que “en esto tenemos mucho que hacer y la CRUE siempre va a estar ahí, pues, como como servicio público que somos, tenemos que hacer mucho por arreglar nuestra propia casa, por solucionar nuestros propios problemas internos, pero también por hacer una labor importante de sensibilización en nuestras propias comunidades universitarias y en el exterior, sobre todo porque corresponde a las universidades ser referentes sociales en valores, en comportamiento, en criterios éticos y en especial en este tema tan importante de la erradicación de la desigualdad entre hombres y mujeres”.

Por último, Peña, “desde mi posición, en este caso representando a la CRUE, representando a las universidades”, ha animado a todos y todas “a que continuemos trabajando y a que sigamos ampliando nuestro estudio en una problemática tan compleja y tan de urgente resolución”, ha concluido.