La UHU participa por primera vez con dos equipos al MotodStudent, uno de mayoría femenina

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva se ha propuesto un desafío sin precedentes para la participación de la Onubense de cara a la temporada 2022-23 del Campeonato Internacional MotoStudent. Y es que a su equipo MotoEtsiUHU, que participa en el evento desde 2010, suma ahora un segundo formado sobre todo por ingenieras, quienes tomarán el testigo de los equipos predecesores para sacar adelante una motocicleta de combustión (Petrol).

MotoEtsiUHU es todo un referente entre los más de 80 equipos universitarios de todo el mundo que compiten a pesar de sus escasos recursos en comparación con el resto. En 2018 lograron su mayor hito al quedar segundos en carrera y terceros en la clasificación general.

MotoEtsiUHU, que hasta la presente edición ha competido diseñando y construyendo motocicletas de combustión (categoría Petrol), afronta el reto de hacer lo propio con una motocicleta de la categoría Electric (motor 100% eléctrico), categoría en la que se estrena. Como explica Juan Carlos Fortes, profesor del Departamento de Ingeniería Minera, Mecánica y Energética, tutor del equipo junto a Juan Ríos, de Diesia (Departamento de Ingeniería Electrónica, Sistemas Informáticos y Automática), “la evolución lógica era que participásemos en la categoría Electric”. Este equipo ya ha sido inscrito por la ETSI, pero a diferencia de las anteriores ediciones, no será el único que represente a la Universidad de Huelva.

Respecto el equipo formado mayoritariamente por ingenieras, Fortes ha señalado que “legimos participar en Electric, pero también nos daba pena perder toda esa estructura que teníamos ya en gasolina, y por eso se nos ocurrió crear un equipo que potenciara la participación de ingenieras para la categoría Petrol; se lo propusimos a nuestras estudiantes y aceptaron sin pensarlo”, señala Fortes.

Los tutores hacen hincapié en que la idea “no fue ni es formar un equipo estrictamente femenino, sino que nació así, como un equipo formado mayoritariamente por chicas, sin excluir en ningún momento a los hombres, abriendo sus puertas a todos los estudiantes”. Al equipo MotoEtsiUHU Petrol se han sumado unas 20 chicas que, como subraya Juan Ríos, “están muy motivadas con el proyecto”, y afirma que “nuestro objetivo es que sea un equipo mayoritariamente femenino, y ni tan siquiera ellas desean que esté, quizás finalmente, integrado al 100% por chicas”.

Reto triple

El reto es incluso triple, porque no sólo han inscrito por primera vez en su historia a dos equipos para competir en MotoStudent, sino que además deben lograr la financiación necesaria para que ambos proyectos sean una realidad. “Es un reto que nos hemos marcado: llevar dos equipos lanzándonos al vacío”, señala el profesor Fortes.

Una financiación que resulta esencial para cubrir los cuantiosos gastos que supone la participación, como por ejemplo el desplazamiento, infraestructura y alojamiento de los equipos cuando, llegado el momento, se desplacen hasta el Circuito MotorLand de Alcañiz, en Aragón, donde se celebran las diferentes pruebas de la competición. Juan Ríos y Juan Carlos Fortes hacen hincapié en que “lograr financiación en Huelva es muy complicado, y tampoco podemos garantizar que vayamos a contar con los mismos patrocinadores que en ediciones anteriores”.

Los tutores hacen hincapié en que “necesitamos el apoyo de patrocinadores más que nunca”, y confían en que la apuesta por las energías limpias y la descarbonización, con la categoría Electric por un lado, y por incentivar la presencia y liderazgo femenino en la categoría Petrol, por otro, se traduzcan en un mayor apoyo tanto del sector privado como institucional.

Tanto el equipo Electric como el Petrol de MotoEtsiUHU requieren de una composición multidisciplinar para el diseño y desarrollo un prototipo de motocicleta de competición, equivalente a la categoría Moto3, bajo las indicaciones y requerimientos de la organización. De esta manera, los proyectos no sólo necesitan estudiantes de ingeniería (electrónica, mecánica, informática, etcétera) sino también de otras titulaciones como ADE (Administración y Dirección de Empresas), ya que la competición abarca las pruebas sobre el asfalto, y además toda la planificación empresarial del proyecto, viabilidad económica, marketing, etc.. La prueba se disputará en 2023 en MotorLand Aragón (Circuito de Alcañiz de Teruel), el mismo trazado oficial donde ruedan los pilotos de MotoGP.