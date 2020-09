La UHU organiza una mesa redonda para fomentar el aprendizaje de idiomas en la universidad

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Huelva (UHU) se ha sumado un año más al Día Europeo de las Lenguas, que se celebra hoy en todos los países de la Unión Europea. Una conmemoración que se ha centrado, debido a las circunstancias planteadas por la pandemia de Covid-19, en la organización de una mesa redonda, desarrollada en el marco del ciclo Diálogos UHU.

El objetivo de esta actividad ha sido poner de relieve el valor del aprendizaje de idiomas y difundir la actuación de la Onubense en el fomento de estos estudios. Un encuentro en el que han participado la vicerrectora de Internacionalización de la UHU, Reyes Alejano, y las profesoras de Inglés y Francés, Victoria Pachón y Marta Luque, respectivamente, así como el director de Política Lingüística, Fernando Rubio, encargado de moderar el debate.

Para comenzar, Fernando Rubio quiso resaltar que “en el Día Europeo de las Lenguas se conmemora la diversidad de lenguas que hay en Europa, donde coexisten más de 200 idiomas, de ahí que sea un día en el que celebramos también la importancia y el valor del esfuerzo que dedican los estudiantes a aprender idiomas como una forma de romper barreras, de crecer culturalmente. Por este motivo, en este debate, vamos a conjugar una múltiple visión de lo que es Europa, las lenguas y lo que hace la UHU al respecto”.

La primera cuestión planteada por parte del moderador a las participantes se refería a aquellos aspectos que consideraban más relevantes en relación con el aprendizaje de lenguas, un tema sobre el que la vicerrectora de Internacionalización consideró que “el aprender idiomas, te da poder, te permite acceder a muchísima más información y, por lo tanto, a muchísimas más oportunidades. Te faculta para escuchar voces diferentes y desde distintas perspectivas, al tiempo que la tuya también sea escuchada en otros foros, pudiendo ser interpretada de forma diferente, algo muy enriquecedor, porque estamos acostumbrados a vivir en un entorno no tan amplio, más pequeño. Y creo que eso es poder”.

Para Reyes Alejano, “aprender un idioma va mucho más allá de un vocabulario, una gramática o unas expresiones. Al final, es la hoja de ruta de una cultura y, por la tanto, es una puerta abierta a esa cultura. Si hablas otro idioma, la comprensión que vas a tener de la persona que tienes delante va a ser mucho mayor. Nelson Mandela decía que si tú le hablas a una persona en un lenguaje que entiende, las palabras van a su cabeza, pero si le hablas en su propio idioma, las palabras van a su corazón. Por todo ello, creo que es una herramienta intercultural muy potente”.

Amplia oferta académica del Servicio de Lengas Modernas

En este contexto, el director de Política Lingüística preguntó sobre cuáles eran los beneficios que podían aportar a los alumnos que estén cursando asignaturas en itinerarios bilingües, tanto a corto como largo plazo. Una cuestión a la que Victoria Pachón aseveró que consideraba una suerte para los alumnos de Huelva “el que tengan la oportunidad de cursar, en concreto en Ingeniería, donde yo imparto docencia, asignaturas en Inglés. Porque, para un ingeniero, en este mundo tan globalizado, las oportunidades de trabajo van a ser mucho mejores al tener el valor añadido de hablar otro idioma. Lamentablemente, no todo el mundo habla castellano en el mundo. Y, en el ámbito de la ingeniería y la ciencia, casi toda la documentación y comunicación se hace en inglés. Los alumnos son jóvenes y pueden ser valientes, porque realmente pueden”.

Durante la mesa redonda, Fernando Rubio también resaltó que el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de Huelva cuenta con una amplia oferta de idiomas, que va desde el inglés, al francés, chino, italiano o español como lengua extranjera, junto a un largo etcétera, idiomas que cuentan con un enorme éxito. Pero, ¿qué tipo de alumnos se matriculan? Al respecto, Marta Luque, como profesora de Francés en este Servicio, resaltó que “uno de los aspectos más interesantes es el perfil tan variopinto del alumnado que tenemos en Lenguas Modernas. Un aspecto que enriquece muchísimo y, a mí, me parece un regalo encontrarme cada día una clase con perfiles tan diferentes en las clases. Desde los que están en primero de carrera, a los que están terminando sus estudios, pasando por el que está jubilado y tiene una pasión por los idiomas que no pudo desarrollar durante su vida laboral, por lo que están disfrutando mucho de estar en contacto con otras generaciones”.

“Yo me reconozco como una profesora exigente, pero siempre insisto mucho en que mi prioridad nunca va a ser la nota o el ritmo de aprendizaje que lleven, sino que, cuando acabe el día, ellos hagan balance y ese rato en clase les haya servido de desconexión, que lo hayan pasado bien. No hay un día en el que yo no me haya reído en clase y eso me parece un regalo”, afirma Marta Luque.

En este contexto, el moderador reflexionó si la comunidad universitaria en general debería reforzar el aprendizaje de idiomas, a lo que la vicerrectora de Internacionalización contestó que “desde la UHU se están haciendo muchas cosas, pero siempre se puede hacer más. El paso más grande que se puede dar en la UHU para ir avanzando es integrar los idiomas en la propia enseñanza, siguiendo el mismo camino que estamos incorporando de itinerarios bilingües, una herramienta muy interesante que va hacia la Convocatoria de Universidades Europeas del programa Erasmus. Y, desde la UHU, estamos trabajando para poder lograrlo, a pesar de que ser muy competitiva”.

Esta convocatoria pretende crear títulos europeos, con una oferta de asignaturas multilingüe, donde cada país ofrezca las asignaturas en su propio idioma. “Creo que esto es un verdadero sueño. Una oportunidad increíble, donde el estudio del idioma está integrado en la misma enseñanza, con la inmersión cultural que supone estudiar en distintos países. Es ahí donde hay que poner muchísimo esfuerzo, al tiempo que los Servicios de Lengua deben continuar ofreciendo cada vez más idiomas diversos, reforzando la interacción entre culturas”, apuntaba Reyes Alejano, que recordó que la UHU recibió en 2019 estudiantes y profesorado de 50 países, “una oportunidad muy interesante para buscar otras ideas”.

La UHU, una universidad con mucho éxito en el programa Erasmus

No en vano, Huelva se encuentra entre las primeras 50 universidades en recepción de estudiantes Erasmus. Sobre las causas de este éxito, las participantes apuntaron a la bondad del clima de la provincia, muy valorado por los europeos, lo que se une a la hospitalidad de los onubenses, al hecho de ser una ciudad pequeña con muy buenos precios y a la oferta educativa de la universidad, que se caracteriza por su accesibilidad, con un trato muy familiar entre profesorado y estudiantes, “lo que nos permite estar muy bien posicionados en el programa Erasmus”, apuntó la vicerrectora.

Un idioma nos ofrece muchas oportunidades, pero ¿cómo mantenerlo vivo? Precisamente Marta Luque ha tenido la oportunidad este año de ajustar sus horarios para apuntarse a Inglés, un idioma que siempre había estudiado, pero que había dejado un poco apartado desde que impartía Francés, “y la experiencia es muy, muy positiva, porque, cuando te colocas de nuevo delante de la mesa, vuelves a ver cómo se siente el alumno y puedes volver a conectar con ellos. Porque, si no mantenemos esa empatía, no sirve de mucho el prepararte las clases”.

En esta línea, Victoria Pachón, profesora de Ingeniería que imparte inglés, recomienda dejar de ver las películas y series en casa con el doblaje, “sino ponerlas en versión original con subtítulos, si es en inglés, mejor. Eso hace que no perdamos el oído mientras disfrutamos de nuestra serie favorita. Me parece algo que no cuesta trabajo y, si te acostumbras, cuando lo ves doblado te resulta chocante”.

Como sugerencias para fomentar todavía más la enseñanza de idiomas en la Onubense, Victoria Pachón apuntaba la experiencia celebraba el pasado año en la UHU de un desayuno internacional en el que participaron alumnos que venían de fuera con estudiantes que se iban a marchar, iniciativa que dio muy buenos resultados. Por su parte, la vicerrectora recordó y animó a los estudiantes a participar en la actividad ‘Buddy Program’, “que consiste en el acompañamiento por parte de un estudiante local de un estudiante internacional, un programa que funciona fenomenal, porque las familias en Huelva son muy acogedoras. Y creo que ese intercambio más personal es muy positivo y enriquecedor”.

Para finalizar, a modo de conclusión, Fernando Rubio aseguró que “en la UHU vamos a seguir fomentando el aprendizaje de idiomas, intentando que sea realmente una convivencia de alumnos extranjeros con alumnos españoles, que cada vez haya más mezcla en las aulas y que, en definitiva, sea lo que tenga que ser un idioma, es decir, un sistema formado por signos que permite comunicarse a las personas, que no las aleje, sino que los estereotipos se vayan difuminando para que la lengua sea un instrumento para la cordialidad, la comunicación sana y la construcción de una Europa más unida”.