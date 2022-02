La UHU potencia su investigación alimentaria con los mejores trabajos de la Cátedra Fertinagro-Biotech

La Universidad de Huelva ha celebrado este miércoles el acto de entrega de los I Premios a Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) de la Cátedra Fertinagro-Biotech de Alimentación y Sostenibilidad, con los que se quieren potenciar la investigación y la transferencia del conocimiento hacia una mayor sostenibilidad del sector agroalimentario y que repercuta en una alimentación más saludable.

El acto, que ha tenido lugar en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UHU (ETSI), ha reconocido trabajos de gran calidad que han ahondado en aspectos como las algas extremófilas como fuente nutricional, el tratamiento de enfermedades de especies acuícolas y la mejora de los procesos industriales para la consecución de agua.

La primera edición de estos premios, tal y como ha explicado el director de la cátedra Fertinagro-Biotech, Luis Ángel Zarazaga, ha reunido un grupo de trabajos de investigación “de gran calidad” que entraban dentro de las líneas maestras de trabajo que forman parte de la cátedra, como la sostenibilidad y la alimentación.

Estos premios nacen con la intención de ahondar en la investigación de las principales líneas relacionadas con la Cátedra, tales como la transformación sostenible del sector agroalimentario, la producción de alimentos sanos y sostenibles, la digitalización del sector agroalimentario, la transformación limpia, verde y en consonancia con el bienestar animal de la producción ganadera, y la transformación del sector agroalimentario actual hacia un sector circular.

El jurado, formado por miembros del consejo de la cátedra, ha entregado el primer premio al Trabajo de Fin de Grado a la alumna de Química María del Rocío Pereira Jaramillo por su trabajo titulado Estudio de la capacidad antimicrobiana de nanotubos de carbono frente a patógenos de interés acuícola, con el que se avanza en el tratamiento de enfermedades que afectan a especies acuícolas.

El segundo Premio al TFG ha recaído en el alumno de Ingeniería Química Industrial Pablo Martín Liáñez por su trabajo Electromembrane separation processes (Procesos de separación de electromembranas), en el que ahonda en el papel que juegan las membranas de intercambio iónico en procesos industriales para la consecución de agua ultrapura, desalinización del agua de mar o la separación del ácido sulfúrico del agua.

En lo que se refiere a los Trabajos de Fin de Máster, el jurado ha entregado el primer premio al presentado por Víctor Manuel Amador Luna, alumno de Ciencias Ambientales y Geología, que lleva por título Biotechnological potential of extremophile microalgae in the framework of the circular economy (Potencial biotecnológico de microalgas en el marco de la economía circular), en el que ha investigado el elevado valor nutricional y para la salud que presenta el alga Coccomyxa onubensis, que se encuentra en las aguas ácidas del área minera del río Tinto. El segundo premio en la categoría de TFM ha quedado desierto.

La vicerrectora de Innovación y Empleabilidad de la UHU, Isabel María Rodríguez, ha felicitado a los alumnos por haber demostrado “un gran potencial investigador” y ha destacado que estos premios “ponen en valor el talento de la Universidad de Huelva, donde se trabaja mucho y bien aportando soluciones a problemas reales como el de la sostenibilidad y el de la alimentación”.

El director de Empleo, Emprendimiento y Cátedras Externas de la Onubense, Francisco Barba, ha recalcado el “importante papel” que juegan las cátedras de la UHU en su relación con las empresas y el tejido productivo, especialmente “cátedras pioneras como la de Fertinagro-Biotech, que se centran en temas centrales de nuestro tiempo como la sostenibilidad”.

Sergio Atarés, director de Investigación y Desarrollo de Fertinagro-Biotech, ha mostrado el orgullo de su empresa “por colaborar con la Universidad de Huelva por medio de una cátedra que ayudará, como han demostrado estos trabajos, a conseguir una industria alimentaria más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

La Cátedra Fertinagro-Biotech de la Universidad de Huelva, creada en julio de 2021, se ocupa de la investigación, la transferencia del conocimiento y la formación en materias vinculadas con la idea de la transformación del sector agroalimentario para hacerlo más sostenible en relación con el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los asuntos relacionados con la alimentación sana y sostenible, con la agricultura verde y digital, con la economía circular en el sector agroalimentario o con el respeto a la biodiversidad son algunos de los aspectos que centran las acciones que está actualmente desarrollando.