La UHU espera poner el cartel de completo para este curso 2018/19

Mucha adolescencia por los alrededores del Edificio Jacobo del Barco en la mañana de ayer. Cerca de dos millares de recién llegados a la Onubense respondieron a la convocatoria de la Jornada de Acogida destinada a todo el alumnado de nuevo ingreso.

La actividad, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes, con la participación de las direcciones de los centros, servicios y el Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (Caruh), supone el arranque del curso 2018/19. La recepción se realizó en dos turnos debido al volumen de estudiantes e incluso seguirá hoy.

La jornada contó con la presencia de la rectora, María Antonia Peña y la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra. Peña explicó que ya hay más de 2.300 plazas adjudicadas "pero aún se está en proceso de matriculación. Hasta que no acabe no se pueden dar cifras pero pensamos que se estará muy cerca de las 2.700 ofertadas , aunque la adjudicación no siempre termina en matrícula". Sierra por su parte, comentó que este año se ha repetido que titulaciones como Enfermería quedaran completas el mismo mes de junio y confió en que con los que se examinaron de Selectividad en septiembre, se dé un buen empujón a los grados de ingenierías y los de Experimentales.

Respecto a la oferta docente, es decir, si todas las asignaturas estarán cubiertas desde principios de curso, la rectora indicó que "se ha estado trabajando intensamente para que todo el profesorado esté contratado. A día de hoy estamos a un 80% de índice de contratación. Puede haber un número de contratos pendientes pero menor en comparación a otros años. Esperamos que para la próxima semana se cuente con todos los docentes". Peña recordó que este año ha sido especialmente complicado ya que algunos, habiendo aprobado las oposiciones de Secundaria, han dejado su plaza en la bolsa de contratación lo que ha obligado a reasumir el proceso.

El objetivo de la Jornada de Acogida es crear un grato recuerdo a todos los nuevos estudiantes en su primer día. Es la primera vez que se reúnen de manera conjunta todos los alumnos, tras tener un primer contacto previo con cada uno de sus centros.

La sesión comenzó con la intervención de Aleix Morilla, estudiante de doctorado con una beca para formación de profesorado universitario, que explicó a los estudiantes en primera persona, cómo ha sido su paso por la universidad. Seguidamente, intervino el delegado del Caruh, que explicó en qué consiste este órgano y cómo se puede participar en él.

María Antonia Peña instó a los estudiantes a aprovechar su paso por la universidad que "son los mejores años de vuestras vidas" y les animó a ser "reivindicativos, y críticos". En este sentido, la rectora les explicó que la Universidad de Huelva fue "fruto de estudiantes y de una ciudad crítica que reclamó tener una universidad propia hace 30 años, y gracias a eso hoy en día existimos".

El campus albergó además, mesas informativas de asociaciones que ofertan actividades a los alumnos de la UHU. Una de ellas es la Plataforma Onubense por el Desarrollo Cultural (PODC) que organiza diferentes actividades y colabora para ello, con distintas entidades y que se mueven de manera especial, con el público joven, según indicó uno de sus miembros Daniel Alcaide.