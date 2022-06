La UHU habla de tú a tú a las personas con discapacidad

"Ha cambiado más a la Universidad que a nuestro colectivo", es lo que asegura Diego Lopa, director técnico de la Asociación Onubense para la Normalización Educativa, Social y Laboral (Aones), sobre la Formación Universitaria para la Mejora de la Empleabilidad y la Autonomía de Personas con Discapacidad Intelectual (Feadi). Este nombre tan rimbombante encierra una experiencia pionera en Huelva por la que 16 jóvenes han logrado algo que nunca pasó por sus cabezas, convertirse en universitarios.

Eso ha sucedido en la UHU gracias a esta formación que se ha desarrollado desde finales de noviembre a junio, un programa subvencionado por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo y organizado por el Vicerrectorado de Coordinación y Agenda 2030 y la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Onubense.

Asociaciones de plena inclusión como la propia Aones, Aspapronias, Abadis y el Servicio Andalucía Orienta han aportado a los alumnos, y la UHU el diseño del curso, el profesorado y su Facultad de Trabajo Social. "Ellos tienen cursos, pero para muchos ir a la Universidad era un sueño que jamás pensaron que se haría posible", explica Cinta Martos, directora de Igualdad de la UHU, que valora la actitud de este alumnado "muy motivado, con muchas ganas de aprender, puntuales y muy participativos". Un ejemplo para compañeros de la propia Onubense con los que han compartido clases inclusivas y para los profesores porque "todos quieren repetir y otros que no han participado han mostrado su interés".

Sergio Sánchez, Blanca Betanzos, Adrián Ramírez, Pedro Menacho, Nicolás Guillén y Fernando Delgado son algunos de los alumnos que han pasado por esta primera experiencia universitaria en Huelva para personas con discapacidad. Para todos ha sido una experiencia positiva, en la UHU han aprendido a realizar un presupuesto, vida saludable resolución de conflictos, habilidades sociales, inteligencia emocional y también les han hablado de violencia de género. Un tema sobre el que "han preguntado muchísimo", señala Cinta Martos, y del que no se les suele hablar.

Para la elección del grupo comenzaron por entrevistas previas, debían ser de 18 a 29 años y con una discapacidad máxima del 33%. El objetivo era crear un grupo "sin grandes diferencias, porque si no sería difícil seguir una clase", apunta la directora de Igualdad de la UHU. Comparten un alto nivel de autonomía personal y todos cuentan con una formación previa.

Para Sergio ha sido "inolvidable, lo mejor que me ha podido pasar" y le ha sucedido en las aulas de Universidad, quién se lo iba a decir a este ahora joven y antes niño hiperactivo que no guarda buen recuerdo de su primera etapa educativa. Blanca es una gran deportista, pentacampeona del mundo de atletismo para personas con discapacidad intelectual. Se apresta a participar porque "estoy acostumbrada a hablar con periodistas", apunta. Una lesión le ha mantenido apartada de las pistas pero le ha acercado a la UHU, donde ha conocido "a nuevos amigos, nuevos compañeros".

Todos los que iniciaron la formación la han completado. Un esfuerzo para Adrián, que la ha compaginado con su trabajo en Carrefour, donde ya le han contratado después de hacer unas prácticas. Admite que le ha "pesado un poquito" y destaca las excursiones que han disfrutado junto a los profesores. Pedro admite que cuando entró "estaba más perdido que el barco el arroz" y al fin "me ha encantado". Se queda con lo aprendido sobre la discriminación en los trabajos entre hombres y mujeres porque "es útil que se hable de este tema". También destaca este amante de la jardinería las prácticas que han complementado la teoría, fue recepcionista en uno de los servicios de la universidad, donde "me hubiera quedado".

A Nicolás le gustó esta oportunidad y recuerda los análisis que han realizado a través de noticias de los periódicos para aprender a identificar los distintos tipos de violencia de género que se pueden producir, un tema, de nuevo del que "no me habían hablado". Su compañero Fernando es un todoterreno, practica atletismo y natación. La mayoría de ellos tiene la ESO pero él además tiene un ciclo de Grado Medio y otro de Grado Superior, y con ese título bajo el brazo puede acceder a la Universidad. Un escenario que le imponía, cuenta su madre, Carmen Romero, presidenta de Aones.

Ella fue quien supo de iniciativas similares en otras universidades y brindó la colaboración de la Asociación a la UHU, que el curso anterior había solicitado el proyecto sin éxito. Finalmente ha podido ser y Fernando "dio un cambio total, estaba contentísimo".

Los componentes de esta primera promoción han ido solos a sus clases, ha sido un proyecto "de choque". Diego, Carmen y Mario López, técnico del Área de Empleo de Aones coinciden en que "se dejó claro" que la autonomía formaba parte de la formación. Por ejemplo, la programación de la UHU no contemplaba exámenes pero "eso forma parte de aprender, que te valoren, el agobio de hacerlos, eso lo tienen que vivir porque es parte de la vida".

Con la Feadi han podido también paliar la falta de formación para el empleo adaptada a este colectivo "y es la pescadilla que se muerde la cola porque si no la tienen no pueden trabajar y si no logran experiencia volvemos a lo mismo", explica Mario.

"Ha sido exigente y sobre todo ha sido una experiencia prometedora porque marca un nuevo horizonte", indica Diego Lopa. Personas con discapacidad como Fernando tienen un ciclo de Grado Superior "y el siguiente paso es acceder a la Universidad, pero antes de que ocurra tiene que haber ruido". Lo han hecho en la UHU, donde les impactaba la manera de dirigirse a ellos, "de tú a tú, eso a nuestros usuarios les encanta".