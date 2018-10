La UHU amplía su oferta de másteres a la espera de añadir nuevos títulos de grado

Concesión de la Medalla de la Hispalense

La Universidad de Sevilla (US) ha inaugurado oficialmente este fin de semana, su curso académico 2018/2019, en el que se ha hecho entrega de la Medalla de la Universidad de Sevilla a las de Almería, Huelva y Jaén, en el 25º aniversario de su creación. La ceremonia académica ha contado con la presencia de "un gran número de asistentes", entre los que había más de 170 togados pertenecientes en su mayoría a la Universidad de Sevilla y con una amplia representación de las tres universidades que recibían la medalla. La de Huelva estaba encabezada por la rectora María Antonia Peña. El acto celebrado ha sido presidido por el rector, Miguel Ángel Castro, y la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidades de la Junta de Andalucía, Lina Gálvez Muñoz, ha recogido en un comunicado la US. La presencia onubense también se hizo patente con la actuación de la cantaora Rocío Márquez. La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad defendió el sistema universitario público y resaltó que "en Andalucía no hay incentivos perversos en las universidades porque debe seguir siendo un bien público y generador de una ciudadanía crítica y responsable y no un servicio de las élites". En este sentido, Gálvez señaló que hay que ubicar la universidad "en el centro de los sistemas innovadores de nuestra región, así como considera fundamental que se avance en transparencia y rendición de cuentas visibles". Las celebraciones de los 25 años de las tres universidades andaluzas han supuesto otros actos institucionales de parecida naturaleza. De este modo, los rectores de Almería y Jaén se desplazaron a la Onubense para recibir la Medalla de la Universidad de Huelva, mientras que la institución docente de Huelva fue correspondida de la misma manera.