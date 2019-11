La mitad de los alumnos de la UHU acaba su grado sin repetir curso

La segunda facultad que arroja un porcentaje inferior es la de Empresariales y Turismo con un 25,08%, es decir, uno de cada 4 termina con éxito académico sus estudios. Sorprende enormemente el dato de Enfermería con ese 93,86% ya que contrasta con las medias andaluza y nacional que son 49% y 53% respectivamente lo que no sucede sin embargo, en Derecho donde la facultad onubense se queda en el 31% de aprobados mientras que Andalucía llega al 62% y España al 49%. Donde los datos están muy emparejados es en Psicología. En este grado, la Onubense tiene un índice de éxito académico del 78,7%, prácticamente el mismo que la media andaluza y 9 puntos por encima de la nacional.

Como ya se ha indicado, la ETSI es el centro docente más hueso de la UHU. Como ocurre en el resto del ámbito universitario español, engloba las titulaciones que más cuesta sacar a los estudiantes que sin embargo, suelen ser las de mayor proyección laboral . El atractivo para un buen lugar en el mercado laboral no parece ser lo suficiente seductor como para atraer a nuevos alumnos. También hay que tener en cuenta que no está al alcance de todas las familias, mantener unos estudios que se suponen que van a ser de mayor duración.

Dos de cada 10 estudiantes de la Onubense deciden abandonar la enseñanza universitaria

Vinculado con el éxito académico de los alumnos de una universidad, se ubica el del abandono. Con esto se hace referencia a esos estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios en el curso 2014/15 y que no habiéndose egresado –concluido– los estudios, no se han matriculado ni en el cuarto año (17/18) ni en el siguiente (18/19), es decir, con lo que se les da un curso de gracia para saber si permanecen en el grado o no.



La estadística que muestra el Portal de Transparencia de la Universidad de Huelva indica que abandonó su grado, el 33,89% lo que habla con bastante seguridad, de un cierto fracaso individual pero desde luego, de un dispendio de dinero público. Se calcula, según un estudio realizado por la Fundación BBVA, que el abandono de los grados universitarios tiene un coste a nivel nacional de 974 millones de euros.

La Onubense se encuentra en la zona de las universidades en las que se da un mayor porcentaje de abandono. A ese 33,89% que deja el grado para optar por otro, hay que sumar otro porcentaje, el del 22,8% que no solo deja la titulación que inició sino que además abandona el sistema universitario. Las cifras son las más altas de Andalucía solo superadas por Cádiz.



Hay que tener en cuenta que no se trata de un fenómeno uniforme en lo que se refiere a las diferentes titulaciones. Las que presentan porcentajes más elevados son los grados que tienen fama de ser los más difíciles. De este modo, siempre hablando de la Universidad de Huelva, las titulaciones que pierden más alumnos son las correspondientes a la rama de Ingenierías. En este ámbito, que en la UHU corresponde a la ETSI, nada menos que el 48,08% de los alumnos no acaba su grado.

A nivel de regiones, Andalucía tiene un índice de abandono de grado del 28,5% mientras de los que optan por dejar la enseñanza superior es del 14,9%.