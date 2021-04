La UHU celebra mañana y pasado la Escuela Doctoral de Primavera de Comunicación

Las Jornadas de la Escuela Doctoral de Primavera de 2021 se celebran mañana y pasado (días 15 y 16), organizadas por el Doctorado Interuniversitario de Comunicación (conformado por las universidades de Huelva, Málaga, Cádiz y Sevilla), coordinado por la Universidad de Huelva por el catedrático Ignacio Aguaded.

Estas jornadas se presentan en dos grandes bloques de contenido. La primera se enfocará hacia las tendencias metodológicas de investigación (AF2), y la segunda, a la importancia de las publicaciones científicas (AF3) en el ámbito de la comunicación. Más de 240 asistentes nacionales e internacionales participarán en esta edición online de la Escuela Doctoral de Primavera, entre doctorandos/as, egresados/as y profesores/as del programa, así como invitados internacionales y ponentes de primer nivel mundial de Australia, México, Ecuador y Holanda.

El acto inaugural está presidido por la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña; el coordinador del Programa del Doctorado en Comunicación, el doctor Ignacio Aguaded; la directora de la Escuela de Doctorado, la directora Elvira Fátima; y la profesora titular y vicecoordinadora del Programa Doctorado de la Universidad de Sevilla (US), la doctora Aurora Labio.

Las sesiones cuentan con conferenciantes de gran reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. En la sesión del jueves están previstas las ponencias que pronunciarán de la doctora Amanda Paz Alencar (University of Rotterdam, Holanda); el doctor Santiago Tejedor (Universidad Autónoma de Barcelona); el doctor Guillermo Orozco (Universidad de Guadalajara, México). Para finalizar, participarán en el panel de expertos titulado ‘Abordajes metodológicos para la tesis doctoral’, coordinado por los doctores Aurora Labio y Ramón Tirado de la Onubense, el doctor Javier Ruiz del Olmo (UMA) y la doctora Paloma Contreras Pulido (UNIR).

La sesión del viernes se iniciará con la doctora Crystal Abidin (Curtin University, Australia), que pronunciará la ponencia ‘Internet celebrity and social media pop cultures: An introduction to digital etnographic methods’, y le seguirá la intervención del doctor Xosé López-García (Universidad de Santiago de Compostela), bajo el título ‘10 años de investigación en las principales revistas científicas de comunicación. Tendencias y temáticas en las publicaciones de mayor impacto en JCR y Scopus’. En el Panel de Editores de Revistas se analizarán las ‘Estrategias para abordar la revisión científica’, con la participación de la Revista Comunicar (JCR), la Revista Profesional de información (JCR), la Revista Doxa Comunicación (Scopus) y la Revista Mediterránea de Comunicación (Scopus).

La sesión de tarde, que dará comienzo a las 16.00 horas, ofrece las experiencias de doctorandos y doctorandas durante la Tesis Doctoral, y estará protagonizada por el doctor Octavio Islas (Universidad Central de Ecuador), quien hablará sobre ‘La convergencia cultural a través de la ecología de medios’.

Por último, el programa de las Jornadas de la Escuela Doctoral de Primavera de 2021 se clausurará con la intervención y reflexión de los investigadores-doctores Miguel de Aguilera (UMA), María del Mar Ramírez (US), Beatriz Aranda (UHU) e Ignacio Aguaded (UHU).