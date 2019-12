UGT respalda que se deje trabajar a los expertos en los fosfoyesos

UGT-FICA muestra su apoyo “a la posición responsable y objetiva que el Ayuntamiento está ejerciendo en la gestión de la situación de los fosfoyesos”. Asimismo, “nos parece adecuada la reorientación que el comité de expertos plantea de potenciar los trabajos hacia la investigación”.

El sindicato cree necesario “dar más lugar a la opinión de los expertos que dan datos objetivos, que ayudan a situar y contextualizar la verdadera situación de las balsas, que para nada es una situación de emergencia mundial como algunos tratan de hacer ver”.

No está de acuerdo “en la postura de que, como no se haga lo que yo digo, que no se haga nada. Entendemos que hay que actuar en la línea que dicen los expertos”. Para ello, “hay que implementar el plan de cierre que propone la empresa (...) en conjunción con todos los agentes sociales e instituciones que participamos en la Mesa de los Fosfoyesos, a la solución que debe asumir la empresa por imperativo judicial, vayamos a lo largo del tiempo incorporando otras soluciones que ayuden al objetivo de recuperar las 1.200 hectáreas”.