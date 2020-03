UGT exige la realización de los test rápidos del coronavirus a los profesionales de salud y sociosanitarios

UGT ha informado que tienen conocimiento de "forma oficiosa de los numerosos contagios" por Covid-19 de los profesionales de la sanidad pública, tanto en hospitales como en centros de salud, y servicios sociosanitarios y de dependencia, pero "en ningún momento la administración sanitaria ni los centros de trabajo están informando a las organizaciones sindicales ni a los delegados de prevención ni comités de empresas, del número de casos positivos y/o en cuarentena médica, por centro". El sindicato asegura que sólo maneja el dato de que el 12 % del total de infectados a nivel nacional son personal sanitario, pero lo desconocemos a nivel autonómico y a nivel provincial o por centros y categorías.

"Existe una gran preocupación por el riesgo real de contagio entre los profesionales sanitarios y no sanitarios, por las evidentes repercusiones sobre su propia salud, la de sus familias y compañeros de trabajo, y no menos importante por el riesgo de transmisión del Covid-19 a los pacientes y usuarios que atienden". En esta línea, UGT apunta que es "muy desesperante" ver cómo los compañeros "poco a poco van cayendo y dándose de baja laboral por la infección, sobre todo cuando llevamos pidiendo EPIS, mascarillas adecuadas para todos desde hace ya al menos 3 semanas". Así denuncian que se "está trabajando en precario, sin EPIs, que se compensa con la buena voluntad y profesionalidad por los trabajadores, pero que ante esta situación de pandemia no es suficiente".

Y debido a este escenario de "transmisión comunitaria sostenida generalizada", UGT solicita que se realice la detección de infección por Covid-19 preferentemente al personal en riesgo de haber tenido un contacto estrecho con casos posibles, probables o confirmados y a aquellos profesionales de unidades y servicios de mayor riesgo, y a continuación al resto de trabajadores.

"Debido a las peculiaridades de la asistencia sanitaria o sociosanitaria que no permite la distancia social recomendada por el ministerio para evitar el contagio, y la notable falta de EPIS, podríamos estar sin saberlo ante un grave problema epidemiológico y de salud pública en nuestra provincia, por no detectar a tiempo los casos positivos de profesionales".

Los profesionales de la sanidad que más cerca están de las personas y en los momentos más delicados - entre los que se engloban tanto los trabajadores de los centros sanitarios como los profesionales del transporte sanitario de enfermos y de las pompas fúnebres -, y los profesionales en centros de mayores y de ayuda a domicilio, están intentando utilizar todas las medidas preventivas a su alcance, y siguiendo las recomendaciones de los protocolos y procedimientos marcados por la Consejería de Salud y Familias y el Ministerio de Salud, pero en muchas ocasiones con "dificultades importantes" por falta de los EPIS necesarios, señalan desde el sindicato.

UGT exige que se salvaguarde la salud de los profesionales en todo momento, pero en esta situación de alarma sanitaria y pandemia mundial, los profesionales sanitarios y no sanitarios de los servicios públicos son un personal "valiosísimo" para dar a la ciudadanía el servicio sanitario que necesitan en este momento crítico, y de ahí la importancia de la "detección precoz de casos para evitar que quienes nos curan y cuidan hasta incluso en el momento de la muerte, dejen de hacerlo por estar desprotegidos y enfermos".

"Cada vez más se habla y estamos reivindicando los Epis en la ayuda a domicilio prácticamente inexistentes y también escasos en las residencias de mayores al inicio de esta crisis producida por la pandemia, y de cuales están siendo las consecuencias. Por esto es necesario agilizar también a los trabajadoras y usuarios de este sector la realización de los test, y garantizar que el virus se expanda lo menos posible para evitar el colapso por ingresos hospitalarios y en las UCIs evitando así lo que ya ocurre en otras comunidades autónomas con los problemas de respiradores, etc".

De ahí que pidan test de forma "urgente" a los profesionales de la sanidad, así como para los de Ayuda a Domicilio y de Residencias de Mayores, y a los mayores.

"La noticia de ultima hora, en la Residencia de Mayores de Nerva, donde se ha detectado un coronavirus en un usuario, exige de inmediato la actuación de los protocolos establecidos, las medidas de protección oportunas para los profesionales y la realización por tanto de los test rápidos tanto a profesionales, para que puedan seguir desarrollando su labor con total garantía y a usuarios. Agradecemos al Ayuntamiento de Nerva la inmediatez con la que ha abordado esta situación.