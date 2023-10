UGT insiste en la falta de personal en la residencia de La Orden

El sindicato UGT Servicios Públicos Huelva ha vuelto a denunciar la situación de abandono institucional en la que se encuentra por parte de la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía la residencia de mayores ‘La Orden’ de la capital onubense que se traduce en una falta de personal.

Desde UGT se asegura que la media de edad del personal es elevada, que está afectando a la salud de los trabajadores la sobrecarga de trabajo, falta de adecuación de las plantillas a un cometido que ha cambiado en el tiempo, y pasividad de sus responsables ante escritos, resoluciones contrarias a sus intereses de la Inspección de Trabajo y notas de prensa.

El sindicato explica que ha pasado casi un mes desde su denuncia y que durante este tiempo “la situación aún empeoró con falta de efectivos de hasta casi el 30% del Personal de Limpieza (9 efectivos), 5 Auxiliares de Enfermería (casi otro 30%), otro 30% del personal de Mantenimiento, en la Administración de la Residencia sólo hay un trabajador donde debería haber 3 más (sin titular del departamento), Peón, Jefa de Almacén, Enfermera que faltaban dos y se ha cubierto una recientemente, y una Gobernanta.

Para UGT, desde la Junta de Andalucía se está actuando con “timidez” y con “lentísimos mecanismos para parchear la situación” provocando que el personal esté “más sobrecargado, desmoralizado y enfadado por la falta de respeto que se les muestra no respetando sus turnos y permisos para la conciliación familiar”.

En opinión del sindicato, “tenemos una Administración que estrangula los Servicios Públicos dejándolos sin capital humano ya que la situación descrita no es más que un ejemplo entre muchos, tantos como centros, incluidas las propias delegaciones, que sólo reacciona si se ve muy obligada socialmente, y que entonces lo hace con una premeditada lentitud e insuficiencia y que, además, no hace uso de mecanismos que pueden aportar la solución como la Bolsa Única ya que no funciona para las categorías que más se demandan pese a haber pasado casi cuatro años desde su creación”.