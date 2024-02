UGT denuncia que "faltan 70 carteros" para cumplir con el servicio postal en Huelva

UGT denuncia este miércoles la "falta" de personal que hay en las carterías y oficinas de correos de Huelva y provincia, "un descontrol nunca visto ante la falta de previsión". De este modo, según el sindicato, "nos encontramos con unidades de reparto postal con un 48% menos de trabajadores, que están al límite tanto física como mentalmente ante el aumento de la carga de trabajo".

La acumulación en la unidad de reparto 1 de Huelva asciende a 12.000 cartas pendientes y a 4.000 paquetes, certificados y notificaciones, según UGT, que sostiene que "los trabajadores se ven totalmente desbordados ante la incapacidad de asumir todo el trabajo y dar un servicio de calidad, teniendo que asumir hasta tres secciones de reparto en cada distrito por las mañanas y seis los del turno de tarde".

En Huelva capital, a juicio de UGT, "entre el turno de mañana y tarde faltan 30 carteros", pues "Correos no está cubriendo las vacantes, además de las bajas por enfermedad, que muchas de ellas son por estrés", alerta la central sindical. Además, "faltarían otros 40 carteros entre las unidades de reparto postal de La Palma del Condado, Ayamonte, Lepe, Bollullos Par del Condado, Rociana del Condado...en muchos casos hay un solo cartero". En este sentido, prosigue UGT, "Las plazas de los trabajadores que se están jubilando no se está cubriendo, ni tampoco las bajas ni los desplazamientos".

De otro lado, desde el sindicato insisten en que los trabajadores "no tienen herramientas de trabajo adecuadas, por ejemplo, faltan coches o motos por estar averiados", lo que se traduce, añaden, "en no saber que hacer o utilizar vehículos que ponen en riesgo sus vidas". Todo ello "mientras Correos mira para otro lado o contesta que en las carterías no hay ningún problema de acumulación y que hay personal suficiente para cumplir con el servicio postal".

Ante esta situación, desde UGT Servicios Públicos Postal de Huelva "denunciamos la falta de personal en los centros de trabajo, tanto en las unidades de reparto como en las oficinas, y exigimos a la Gerencia del Área Sur de Sevilla la inmediata contratación para suplir la falta de personal, así como se proporcionen las herramientas de trabajo adecuadas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores".