UGT Huelva se muestra en contra del cierre de las residencias de tiempo libre. El sindicato indica que con la residencia de tiempo libre de Punta Umbría "cierran un centro que desde los años 70 lleva ofreciendo a los trabajadores con pocos recursos unas vacaciones dignas y tiempo después a los colectivos sociales más desfavorecidos: familias en riesgo grave de exclusión y con problemas de maltrato, grupos con capacidades diversas, grandes discapacitados A todos estos colectivos y a las familias que venían en temporada alta les hemos ofrecido un servicio de de mucha calidad, muy bien valorado y se han ido con muchas ganas de volver".

Denuncia que, "cuando el gobierno del PP dice que se ha ido mermando el número de usuarios que piden estancia en la residencia, miente, este año 2023 han sido varios cientos de familias quienes se han quedado en lista de espera". Apunta que el comité de empresa "no fue informado como dicen desde el gobierno autonómico, fue convocado de forma urgente por el consejero de Presidencia y la consejera de Empleo. A día de hoy el delegado de Empleo, Juan Carlos Duarte, no se ha reunido con el comité de Empresa, órgano representativo y colegiado del personal laboral afectado y si está haciendo otro tipo de acciones como la asamblea y la entrevista individual a los trabajadores, al contrario de como Función Pública dice que se haga".

Ante esta situación han iniciado movilizaciones, han secundado una concentración en Sevilla, y se van a hacer "manifestaciones y concentraciones y estamos todos los días en la puerta de la Delegación de Empleo de la que todavía somos empleados, a la espera de noticias sobre nuestro futuro. No queremos que se olviden, no somos números, somos personas, algunos llevan trabajando en este centro desde hace más de 30 años". Recalcan que "nuestro futuro es incierto pero nuestras ganas de trabajar, no".