UGT Huelva denuncia la "incertidumbre de miles de profesionales del SAS que terminan contrato a final de año"

Desde el sindicato UGT Servicios Públicos Andalucía han denunciado que "no tienen información sobre el número de contratos eventuales que quedan de aquellos 20.000 que teníamos, ni de qué categorías, ni en que centros están". Esta es una situación que según UGT se repite año tras años en la que "miles de profesionales vuelven a pasar por el mismo calvario de desconocer cuándo y donde van a estar contratados, sumidos en la desinformación, la incertidumbre y por consiguiente el maltrato de la administración".

"Están más preocupados por desviar el foco de atención hacia otros temas que nada tienen que ver con la gestión del SAS", han proseguido. "Nos tememos muchos que los 7.000 que podrían quedar, van a ser eliminados en su mayoría aprovechando que ahora se acumulan con las contrataciones de navidad, que van a ser más escasas que nunca", han señalado desde UGT.

"Nuestros profesionales quieren tener estabilidad en sus contratos, saber perfectamente y con suficiente antelación cuántos renuevan o no, saber si se tienen que ir a trabajar a otro lugar, tener una bolsa de trabajo actualizada, unos servicios donde puedan prestar una asistencia en condiciones, un tiempo suficiente para poder atender como se merecen a los/as usuarios/as, un número adecuado de profesionales para no sufrir el estrés diario de no llegar, un ambiente de trabajo donde no sean agredidos…". En definitiva, los profesiones quieren trabajar "de la mejor manera posible, generando satisfacción y confort a nuestros pacientes y quieren que nuestros directivos dediquen todo el tiempo posible a mejorar la sanidad y que dejen de intentar marearnos con otras cuestiones como el izado de banderas, que poco aportan, al descalabro de gestión que padecemos".