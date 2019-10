UGT y CCOO estiman que el trabajo decente pasa por la igualdad entre mujeres y hombres

Con motivo de la celebración del Día Mundial por el Trabajo Decente, los sindicatos UGT y CCOO Huelva han querido hacer especial hincapié en la necesidad de intervenir sobre los nichos de empleo donde la precariedad se hace más evidente, poniendo el punto de mira en la igualdad entre hombres y mujeres trabajadores. Para las centrales sindicales, “este es el caso de la economía de cuidados, asumida sobre todo por familiares, -mujeres en su mayoría-, y cuando sale de la esfera privada -no remunerada-, pasa a ser asumida por cuidadoras o empleadas, otra vez mujeres”.

Para Emilio Fernández, secretario general de CCOO Huelva, “el mercado de trabajo en nuestra provincia está sumido en la precariedad y los bajos salarios. Algunos empresarios no respetan ni tan siquiera los convenios de aplicación, en nuestra provincia hay más de 45.000 personas desempleadas y el 57% es mujer, el 98% de los contratos es temporal y la tasa de parcialidad involuntaria se sitúa en el 70%, es decir, de cada 4 jornadas parciales, 3 son involuntarias”, ha señalado.

A esto, hay que añadir que, “la situación de las mujeres se ha agravado mucho más desde el inicio de las crisis, la pobreza y precariedad tienen rostro femenino”. Dice Fernández que "las mujeres tienen un salario medio inferior al de los hombres en un 35%, lo que afecta a que esa brecha se perpetúe a futuro en las prestaciones de desempleo, jubilación, maternidad, incapacidades, y esto debe de corregirse inmediatamente. Valoramos muy positivo la inclusión de planes de igualdad en empresas de menos de 250 trabajadores/as porque nos va a permitir, haya donde haya representación sindícales, abordar esta problemática en los centros de trabajo”.

La gente joven padece un mercado de trabajo muy duro, en el que un contrato indefinido a tiempo completo es una utopía para los jóvenes, y más en Huelva donde los jóvenes son los peor pagados del conjunto del país.

Por otro lado, Fernández ha denunciado que solo hay que mirar en internet para ver cómo las ofertas de empleo se publican sin filtro, destacando por ejemplo algo tan de sentido común como “se dará de alta en Seguridad Social” o “salario según convenio cuando esto no debería de ser algo a destacar en una oferta de empleo.

“En webs muy conocidas aparecen ofertas donde se les paga a los trabajadores/as del campo 1€ por caja de naranja de 25 kilos, 4,50€ la espuerta de aceitunas o 700€ a una cocinera en Punta Umbría por trabajar de lunes a domingo más de 42 horas semanales, y se publican sin ningún tipo de pudor, esto demuestra el grado de impunidad con el que se sienten los empresarios y el grado de necesidad de los trabajadores/as que aceptan esas condiciones, aunque sean precarias y pobres”.

Igualmente hay que combatir con la máxima dureza las situaciones de semiesclavitud laboral, tal como la misma Policía lo califica, que se están investigando estos días en distintas empresas del sector agrario en varias provincias españolas, entre ellas Huelva.

Por su parte, Sebastián Donaire, secretario general de UGT Huelva , ha manifestado que “aprovechamos esta jornada mundial para continuar reivindicando políticas que mejoren la situación de los trabajadores y trabajadoras en España y en el mundo”.

Este año bajo el lema Invertir en Cuidados es Ganar en Igualdad, desde UGT "vemos cómo los recortes en los servicios y empleos públicos en el sector de cuidados han afectado por partida doble a las mujeres, colectivo con más dificultades para conseguir y mantener empleos de calidad. A escala global, las mujeres desempeñan el 72,6% del total de trabajo de cuidados no remunerado. Esto a su vez las mantiene fuera del mercado de trabajo durante aún más tiempo, rasgando el tejido de los hogares. Por tanto, vamos a exigir la modificación de la Ley para que esto no suponga un obstáculo, a la hora de que la mujer pueda acceder a empleos de mejor calidad y mejor remunerados y no sean abocadas en el futuro a percibir pensiones no dignas”.

En este sentido, el líder sindical ha exigido “al nuevo Gobierno la derogación de las reformas laborales para recuperar la calidad del empleo y de salario de los trabajadores /as de nuestra provincia”.

Para finalizar CCOO y UGT han explicado que “para nosotros un trabajo decente es aquel que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, estabilidad para el trabajador o trabajadora; proporciona un salario digno y regular; garantiza los derechos alcanzados bajo la negociación colectiva, y respeta los derechos personales y sindicales, además de garantizar la seguridad y salud”, han afirmado.