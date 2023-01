Treinta y tres grupos participarán en el concurso del Carnaval Colombino

Treinta y tres agrupaciones participarán en el concurso del Carnaval Colombino, que se celebrará en el Gran Teatro de Huelva del 27 de enero al 11 de febrero. Se han inscrito en el certamen 12 comparsas, 16 murgas, 3 cuartetos y 2 coros. Los grupos proceden de localidades de las provincias de Huelva y Sevilla.

La provincia onubense es la que mayor representación tendrá en el concurso, con 27 agrupaciones participantes, de las cuales 16 (un coro, seis comparsas, siete murgas y dos cuartetos) pertenecen a la capital, distribuidas por las cuatro modalidades. Tras Huelva, la localidad con mayor número de grupos inscritos es Punta Umbría, con cinco (una comparsa, tres murgas y un cuarteto). Bollullos Par del Condado se presenta con dos (una murga y una comparsa), Valverde del camino con otros dos (una murga y una comparsa), Ayamonte también con dos (una murga y una comparsa) y Villanueva de los Castillejos con uno (una murga).

Pasarán por las tablas del Gran Teatro el coro La jugada maestra, de la capital onubense; las comparsas El sacrificio, de Bollullos Par del Condado; Los monstruos, de Ayamonte; Los nadie, de Punta Umbría; Los tarántula, de Valverde del Camino; El ejército de Dios, La vieja verde, Los desobedientes, Los garrapatas, The Cristal Band y Vigía, de Huelva.

En la categoría de murgas se encuentran FP, de Valverde del Camino; A quién le importa lo que yo haga, de Bollullos Par del Condado; Este año llevamos premio, de Villanueva de los Castillejos; Los agarraos, To pa mi Los interesados y Hasta aquí hemos llegado, de Punta Umbría; Los embusteros, de Ayamonte, y ¡No te vayas a espantar!. El juicio final, ¡Nos vamos de Putin!, Ahora que estamos aquí cómo nos vamos a ir, El regalito de mi hermana, El retiro, La banda de los garrapatas y Los FM (Hoy no me puedo levantar), de Huelva.

En la modalidad de cuartetos, la totalidad de agrupaciones participantes son de la provincia onubense. Se trata de Dejad que los niños se acerquen aquí y El plan Bellavista, de Huelva, y Los superiores, de Punta Umbría.

En cuanto a la provincia de Sevilla, ésta participará en tres de las modalidades: comparsa, murga y coro. Concursarán en el certamen onubense el coro La fiera, de la capital hispalense; las comparsas Los lagrimistas, de Sevilla y Veneno, de Alcalá de Guadaíra; y las murgas, Los que se pegan el tute, de Sanlúcar la Mayor, y Este año pinchamos, de Sevilla.

El sorteo de la jornada y posición de participación en el concurso se llevará a cabo el próximo 10 de enero, a las 21:00, en la Sala Roja de la Casa Colón.

Las preliminares del certamen de Carnaval Colombino se desarrollarán los días 27,28,30 y 31 de enero y el 1 y 2 de febrero. Las semifinales tendrán lugar del 3 al 7 de febrero y la final del certamen será el 11 de febrero.

Los más pequeños también podrán actuar en el Gran Teatro, el concurso infantil está programado para el 10 de febrero.

El 13 de enero, José Manuel Avilés pronunciará el pregón del Carnaval Colombino en el Gran Teatro. Avilés ha pasado por peñas como La Noria, La Colombina y Los Primos. Actualmente es componente del grupo Los Marismeños.