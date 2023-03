Tráfico inicia una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad en Huelva

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este lunes en Huelva una nueva campaña de vigilancia y concienciación del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil (SRI) que se extenderá hasta el día 12 de marzo.

El objetivo que se pretende es que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores, que viajen atrás o en asientos delanteros, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, con independencia de la carretera por la que viajen.

La idea clave es inculcar la enorme eficacia que tienen estos sistemas de retención, tanto en personas adultas como en menores. A través de esta campaña, la DGT pretende incidir en la utilización del cinturón y SRI como el sistema de seguridad vial más sencillo y rentable en todo tipo de vías y trayectos, además de ser imprescindibles para que el airbag pueda ser totalmente eficaz. De hecho, el uso del cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de siniestro.

El cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial y, reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

El airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad y el airbag están pensados para funcionar de forma complementaria. No utilizarlo en los asientos traseros supone un gran riesgo. En un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta 8 veces mayor. Protege tanto de salir despedido del habitáculo, como de impactar contra el parabrisas.

A 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad, suele llevar fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones graves. El cinturón alcanza una máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte.

No llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva lanzan un mensaje clave: ”Nunca lleve a un niño en brazos, ni utilice su mismo cinturón de seguridad para protegerle. Porque tú usas el cinturón, empieza con ellos desde pequeños. Asegúrese que la silla está bien instalada. Adapte el reposacabezas y los arneses de la silla a medida que el niño vaya creciendo”.

Como datos de interés de esta provincia, recordar que el 18% de las personas fallecidas en siniestros viales en turismo el pasado año no hacían uso del cinturón de seguridad. En 2022 las distintas policías de tráfico formularon en Huelva 2.765 denuncias por no hacer uso o no usar adecuadamente el cinturón de seguridad y 346 por el SRI. En la última campaña realizada entre los días 4 al 10 de abril de 2022 se controlaron un total de 7021 vehículos y se formularon un total de 206 denuncias por cinturón de seguridad y 12 por el SRI.

En esta última campaña, además de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, participaron los ayuntamientos de Almonte, Aracena, Bonares, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Moguer, Lepe, Palos de la Frontera y Punta Umbría.