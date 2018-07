Toscano cree que la estructura provincial del PP de Huelva seguirá igual tras la elección de Casado

El secretario general del Partido Popular de Huelva, David Toscano, ha asegurado esta mañana que no teme que la estructura provincial del partido vaya a tener cambio alguno tras la elección de Pablo Casado como nuevo presidente nacional del PP en el congreso extraordinario celebrado este pasado fin de semana. "Casado lo ha dicho esta mañana en una entrevista" donde la parcela nacional, regional y provincial "son ámbitos completamente diferentes", ha señalado Toscano.

A pesar de que hay una corriente popular que exige en Huelva una Junta Local y a la vista de los resultados nacionales, donde no ha ganado la apuesta de la dirección provincial, que era Soraya Saénz de Santamaría, Toscano ha apuntado que el que haya o no una Junta Local "en principio, es una decisión que no depende del comité ni de la Junta Directiva Nacional, sino de la Junta Directiva Provincial, y es la que dirá cómo se hacen las diferentes Juntas Locales en la provincia".

En una valoración de la celebración del Congreso Nacional, David Toscano ha apuntado que Casado va a tener "toda la lealtad, todo el apoyo incondicional y todo el esfuerzo del PP de Huelva para ayudarle a construir cada día el futuro de nuestro partido y de España". Asimismo ha asegurado que el Partido Popular sale "reforzado, ilusionado, unido y, sobre todo, ganador".