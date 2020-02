Tikismikis desborda con su humor el pregón carnavalero de Isla Cristina

Con un humor directo, electrizante y totalmente desenfadado, la peña Los Tikismikis dio ayer la bienvenida al Carnaval de Isla Cristina como solo ellos son capaces de hacerlo: riéndose de dicha fiesta, de su historia, y hasta de ellos mismos, con parodias que arrancaron las carcajadas del público que llenó el patio de butacas del teatro municipal Horacio Noguera.

Aunque lo cierto es que no se esperaba menos de una de las agrupaciones señeras e históricas del Carnaval de Isla Cristina [por eso su pregón no defraudó a casi nadie], que ofreció un espectáculo coral al que cada uno de sus integrantes aportó su particular chispa, pero en el que, sin duda, se notó la impronta y el talento de dos de sus miembros: Miguel Ángel Márquez y José Félix López, integrantes del conocido dúo Antílopez, que tuvieron ayer algunos de los papeles más destacados sobre el escenario en sus interpretaciones parodiadas de dos personales históricos vinculados a Isla Cristina, el político republicano Roque Barcia y el padre de la patria andaluza Blas Infante.

El espectáculo, que llevó por nombre Historia del Carnaval de Isla Cristina –según los Tikismikis-, no tuvo ni un momento de seriedad, por lo que no dio tregua a la relajación del público asistente, que desde el primer minuto hasta el último no paró de desternillarse de risa en sus asientos.

En realidad fue todo una parodia de la historia del Carnaval isleño, que tiene sus raíces en la prehistoria, cuando los primeros homínidos ya hacían chistes carnavaleros. No obstante para Tikismikis, el inicio oficial del Carnaval de Isla Cristina está íntimamente ligado al nacimiento de dicha localidad, tras el fatídico terremoto de Lisboa y con la llegada de los primeros pobladores catalanes y levantinos a la isla de La Higuerita.

La narración de todo el pregón corrió a cargo de tres de los más ilustres personajes históricos ligados a Isla Cristina. En primer lugar el Padre José Mirabent y Soler (1779-1857), que fue el primer sacerdote de la localidad y que nació en lo que entonces aún era La Higuerita, donde vivió para su pueblo, siendo además el mayor historiador de la zona ya que gracias a él ha llegado a nuestros días gran parte de lo que se sabe de los orígenes fundacionales del municipio de Isla Cristina.

El segundo personaje fue el ensayista, notario y político Blas Infante (1885-1936), que fue parodiado de forma brillante por José Félix López [quien se enfundó en una bandera andaluza para ello], conocido sobre todo por su condición de ideólogo del andalucismo y por ser considerado por ello como el padre de la Patria Andaluza, el cual ejerció como notario en Isla Cristina en la década de 1920 del siglo pasado y que fue fusilado sin juicio ni sentencia por los sublevados en los albores de la Guerra Civil Española.

El tercero y último personaje en narrar la historia del Carnaval local fue el isleño Roque Barcia (1821-1885), que fue parodiado por Miguel Ángel Márquez, y que fue un filósofo, lexicógrafo y político republicano inicialmente del Partido Demócrata español, y después, durante el Sexenio Democrático, del Partido Republicano Federal.

La particular narración de la historia del Carnaval de Isla Cristina de los Tikismikis no pasó por alto la forma en que los isleños burlaron la censura impuesta sobre el mismo por la Dictadura Franquista, cambiándole el nombre por el de Fiestas Típicas de Invierno.

En medio de su particular relato, Tikismikis parodió ayer domingo hasta el propio nacimiento y la microhistoria de una murga isleña, o lo mismo pero en relación a la Asociación de Carnavaleros Isleños (ACI), organizadora cada año del Concurso de Murgas, Comparsas, Coros y Cuartetos del Carnaval de Isla Cristina, que este año alcanza su LIII edición. También tuvo cabida el cambio de escenario de dicho concurso, que pasó hace ya varios años del viejo Teatro Gran Vía, al actual Horacio Noguera.

Tras la fastuosa coronación de las reinas infantil y juvenil de la noche del sábado, Ana Soto Rodríguez y Nadia Aboudeir Tierra, respectivamente; y el pregón de ayer domingo al que precedió el tradicional Pitisco de Carnaval, Isla Cristina cuenta ya las horas para iniciar, en la noche del viernes, 14 de febrero, la fase preliminar del LIII Concurso de Murgas, Comparsas, Cuartetos y Coros, en el que participan este año un total de 26 agrupaciones y que se prolongará hasta el domingo 16. Dicho concurso proseguirá el martes y miércoles 18 y 19 con los cuartos de final; el jueves y viernes 20 y 21 con la semifinal, y concluirá definitivamente el sábado 22 con la gran final que dará definitivamente paso al Carnaval de Calle.