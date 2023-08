Sea of Thieves recibe una expansión gratuita de Monkey Island

Nada mejor que una buena aventura de piratas para refrescar el Verano. Rare acaba de lanzar la primera entrega de Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, una colaboración entre los juegos de Rare y Lucasfilm Games.

El espíritu de la franquicia Monkey Island llega a Sea of Thieves con The Legend of Monkey Island, una expansión dividida en tres grandes relatos gratuitos, siguiendo las aventuras de Guybrush Threepwood en Sea of Thieves y presentando a personalidades de la talla del fantasma pirata LeChuck, entre otros personajes (y actores de voz) de la serie de juegos Monkey Island.

Este primer relato, titulado el "El viaje a Mêlée Island", comienza con una petición de ayuda para localizar a Guybrush Threepwood, desaparecido mientras surcaba las aguas de Sea of Thieves.

Los jugadores podrán visitar lugares icónicos de la saga Monkey Island en su travesía a Mêlée Island, donde tendrán que acabar con la retorcida maldición que acecha esta isla plagada de peculiares isleños, negocios turbios y mucho más.

"Para salvar a Guybrush vas a necesitar algún truco nuevo bajo tu manga de pirata… Lucha con zarzaparrilla infusionada con Mojo, usa las veloces tirolinas de Mêlée Island para cruzar sus impresionantes paisajes en un abrir y cerrar de ojos, y pon a prueba tu dominio de la espada y del idioma en luchas a espada e insultos. Ah, y déjate algo de tiempo libre por si necesitas buscarte un segundo empleo…", comenta la web oficial de Sea of Thieves.

El primer relato de la colaboración The Legend of Monkey Island ya está disponible de forma gratuita para todos los jugadores de Sea of Thieves a través de una actualización en todas sus plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series X|S y Xbox Game Pass.