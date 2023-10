The Last of Us 2 Remasterizado podría haber sido filtrado.

Al igual que sucediese con el primer The Last of Us, no sería de extrañar que Naughty Dog lanzase una eventual remasterización de The Last of Us: Parte 2, la última entrega de la galardonada aventura protagonizada por Ellie y Joel.

Aunque por el momento no hay confirmación de PlayStation o Naughty Dog al respecto, todo podría parecer a que ese hipotético The Last of Us: Parte 2 Remasterizado podría ser toda una realidad gracias a una nueva filtración.

Según ha revelado el medio VGC, el artista Mark Pajarillo, empleado de Naughty Dog, ha compartido en su perfil de LinkedIn una descripción sobre sus funciones en la compañía californiana, donde él mismo asegura ser “responsable de supervisar la producción de todos los recursos artísticos, armas y accesorios interactivos del entorno subcontratados para dos títulos icónicos, The Last of Us: Part One y The Last of Us 2: Remastered.“

Pese a que la información ya ha sido eliminada por el propio artista, la existencia de ese The Last of Us: Parte 2 Remastered también habría sido filtrada en Julio por Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora de la saga, quien afirmó que una versión mejorada del juego estaba en desarrollo por parte de Naughty Dog.

Todo apunta a que será necesario esperar a una confirmación oficial por parte de Sony y Naughty Dog, pero los fans de Ellie y Joel tendrán una nueva versión de la segunda entrega de The Last of Us en PlayStation 5. ¿Coincidirá con el estreno de la segunda temporada de la serie en HBO?